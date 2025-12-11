https://1prime.ru/20251211/obrascheniya-865430595.html

Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 800 тысяч

2025-12-11T10:51+0300

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным за 8 дней до начала программы превысило 800 тысяч, такие данные приводит нейросеть Сбербанка "ГигаЧат", которая занимается обработкой обращений. “Всего обращений 832338”, - следует из статистики нейросети, данные были приведены в четверг утром в эфире “России 1”. Согласно статистике, чаще с вопросами обращаются женщины - 66% против 34%. Самой активной возрастной группой стали граждане старше 56 лет. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. В четверг, 4 декабря, в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

