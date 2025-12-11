Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12:17 11.12.2025
 
"Цифра банк" внедрил сервис бесконтактной оплаты от Сбербанка на iPhone

"Цифра банк" внедрил сервис бесконтактной оплаты от Сбербанка "Вжух" на iPhone

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка"
Логотип Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Логотип "Сбербанка" . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. "Цифра банк" внедрил сервис бесконтактной оплаты от Сбербанка "Вжух" на iPhone, который позволяет осуществлять оплату покупок и услуг в офлайне даже при отсутствии интернета, сообщили в пресс-службе "Цифра банка".
"Операция по оплате осуществляется одним касанием смартфона к платежному терминалу и работает через Bluetooth Low Energy (BLE) с помощью сервиса "Вжух" от Сбера, который теперь интегрирован в систему "Цифра банк", - отмечает банк.
Для того чтобы воспользоваться сервисом бесконтактной оплаты для iPhone, клиенту необходимо включить Bluetooth, войти в мобильное приложение "Цифра банк", нажать кнопку "оплатить телефоном" и дать разрешение на использование Bluetooth. Затем поднести смартфон к терминалу и подтвердить операцию, нажав кнопку "подтвердить".
Сейчас функция "Вжух" доступна на биометрических терминалах "Сбера", поддерживающих BLE-оплату, а в дальнейшем появится и на терминах других банков-эквайеров, что даст возможность клиентам "Цифра банк" совершать платежи через Bluetooth в максимальном количестве точек оплаты, подчеркнули в пресс-службе.
"С введением сервиса на iPhone наши клиенты могут использовать привычный для себя способ бесконтактной оплаты без необходимости предъявлять физическую карту. Это максимально простой, защищенный и удобный способ оплаты офлайн на iPhone, который работает без NFC и Apple Pay через технологию Bluetooth", - прокомментировал директор департамента транзакционного бизнеса "Цифра банк" Андрей Лычагин, его слова приводятся в сообщении.
 
ТехнологииФинансыБанкиСбербанк
 
 
