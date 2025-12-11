https://1prime.ru/20251211/oplata-865435041.html

"Цифра банк" внедрил сервис бесконтактной оплаты от Сбербанка на iPhone

"Цифра банк" внедрил сервис бесконтактной оплаты от Сбербанка на iPhone - 11.12.2025, ПРАЙМ

"Цифра банк" внедрил сервис бесконтактной оплаты от Сбербанка на iPhone

"Цифра банк" внедрил сервис бесконтактной оплаты от Сбербанка "Вжух" на iPhone, который позволяет осуществлять оплату покупок и услуг в офлайне даже при... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T12:17+0300

2025-12-11T12:17+0300

2025-12-11T12:17+0300

технологии

финансы

банки

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111222_1661:0:4598:1652_1920x0_80_0_0_64b7b13cd772357801c022182098a03e.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. "Цифра банк" внедрил сервис бесконтактной оплаты от Сбербанка "Вжух" на iPhone, который позволяет осуществлять оплату покупок и услуг в офлайне даже при отсутствии интернета, сообщили в пресс-службе "Цифра банка". "Операция по оплате осуществляется одним касанием смартфона к платежному терминалу и работает через Bluetooth Low Energy (BLE) с помощью сервиса "Вжух" от Сбера, который теперь интегрирован в систему "Цифра банк", - отмечает банк. Для того чтобы воспользоваться сервисом бесконтактной оплаты для iPhone, клиенту необходимо включить Bluetooth, войти в мобильное приложение "Цифра банк", нажать кнопку "оплатить телефоном" и дать разрешение на использование Bluetooth. Затем поднести смартфон к терминалу и подтвердить операцию, нажав кнопку "подтвердить". Сейчас функция "Вжух" доступна на биометрических терминалах "Сбера", поддерживающих BLE-оплату, а в дальнейшем появится и на терминах других банков-эквайеров, что даст возможность клиентам "Цифра банк" совершать платежи через Bluetooth в максимальном количестве точек оплаты, подчеркнули в пресс-службе. "С введением сервиса на iPhone наши клиенты могут использовать привычный для себя способ бесконтактной оплаты без необходимости предъявлять физическую карту. Это максимально простой, защищенный и удобный способ оплаты офлайн на iPhone, который работает без NFC и Apple Pay через технологию Bluetooth", - прокомментировал директор департамента транзакционного бизнеса "Цифра банк" Андрей Лычагин, его слова приводятся в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, банки, сбербанк