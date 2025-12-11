https://1prime.ru/20251211/oplata-865435041.html
"Цифра банк" внедрил сервис бесконтактной оплаты от Сбербанка на iPhone
"Цифра банк" внедрил сервис бесконтактной оплаты от Сбербанка на iPhone - 11.12.2025, ПРАЙМ
"Цифра банк" внедрил сервис бесконтактной оплаты от Сбербанка на iPhone
"Цифра банк" внедрил сервис бесконтактной оплаты от Сбербанка "Вжух" на iPhone, который позволяет осуществлять оплату покупок и услуг в офлайне даже при... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T12:17+0300
2025-12-11T12:17+0300
2025-12-11T12:17+0300
технологии
финансы
банки
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111222_1661:0:4598:1652_1920x0_80_0_0_64b7b13cd772357801c022182098a03e.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. "Цифра банк" внедрил сервис бесконтактной оплаты от Сбербанка "Вжух" на iPhone, который позволяет осуществлять оплату покупок и услуг в офлайне даже при отсутствии интернета, сообщили в пресс-службе "Цифра банка". "Операция по оплате осуществляется одним касанием смартфона к платежному терминалу и работает через Bluetooth Low Energy (BLE) с помощью сервиса "Вжух" от Сбера, который теперь интегрирован в систему "Цифра банк", - отмечает банк. Для того чтобы воспользоваться сервисом бесконтактной оплаты для iPhone, клиенту необходимо включить Bluetooth, войти в мобильное приложение "Цифра банк", нажать кнопку "оплатить телефоном" и дать разрешение на использование Bluetooth. Затем поднести смартфон к терминалу и подтвердить операцию, нажав кнопку "подтвердить". Сейчас функция "Вжух" доступна на биометрических терминалах "Сбера", поддерживающих BLE-оплату, а в дальнейшем появится и на терминах других банков-эквайеров, что даст возможность клиентам "Цифра банк" совершать платежи через Bluetooth в максимальном количестве точек оплаты, подчеркнули в пресс-службе. "С введением сервиса на iPhone наши клиенты могут использовать привычный для себя способ бесконтактной оплаты без необходимости предъявлять физическую карту. Это максимально простой, защищенный и удобный способ оплаты офлайн на iPhone, который работает без NFC и Apple Pay через технологию Bluetooth", - прокомментировал директор департамента транзакционного бизнеса "Цифра банк" Андрей Лычагин, его слова приводятся в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111222_1739:0:4470:2048_1920x0_80_0_0_0b0104ffe89fab6cad1662b45d1114f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, банки, сбербанк
Технологии, Финансы, Банки, Сбербанк
"Цифра банк" внедрил сервис бесконтактной оплаты от Сбербанка на iPhone
"Цифра банк" внедрил сервис бесконтактной оплаты от Сбербанка "Вжух" на iPhone
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ.
"Цифра банк" внедрил сервис бесконтактной оплаты от Сбербанка "Вжух" на iPhone, который позволяет осуществлять оплату покупок и услуг в офлайне даже при отсутствии интернета, сообщили в пресс-службе
"Цифра банка".
"Операция по оплате осуществляется одним касанием смартфона к платежному терминалу и работает через Bluetooth Low Energy (BLE) с помощью сервиса "Вжух" от Сбера, который теперь интегрирован в систему "Цифра банк", - отмечает банк.
Для того чтобы воспользоваться сервисом бесконтактной оплаты для iPhone, клиенту необходимо включить Bluetooth, войти в мобильное приложение "Цифра банк", нажать кнопку "оплатить телефоном" и дать разрешение на использование Bluetooth. Затем поднести смартфон к терминалу и подтвердить операцию, нажав кнопку "подтвердить".
Сейчас функция "Вжух" доступна на биометрических терминалах "Сбера", поддерживающих BLE-оплату, а в дальнейшем появится и на терминах других банков-эквайеров, что даст возможность клиентам "Цифра банк" совершать платежи через Bluetooth в максимальном количестве точек оплаты, подчеркнули в пресс-службе.
"С введением сервиса на iPhone наши клиенты могут использовать привычный для себя способ бесконтактной оплаты без необходимости предъявлять физическую карту. Это максимально простой, защищенный и удобный способ оплаты офлайн на iPhone, который работает без NFC и Apple Pay через технологию Bluetooth", - прокомментировал директор департамента транзакционного бизнеса "Цифра банк" Андрей Лычагин, его слова приводятся в сообщении.