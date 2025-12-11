Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажиропоток аэропорта Владивостока за 11 месяцев вырос на 10% - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/passazhiropotok-865424212.html
Пассажиропоток аэропорта Владивостока за 11 месяцев вырос на 10%
Пассажиропоток аэропорта Владивостока за 11 месяцев вырос на 10% - 11.12.2025, ПРАЙМ
Пассажиропоток аэропорта Владивостока за 11 месяцев вырос на 10%
Пассажиропоток международного аэропорта Владивостока увеличился на 10% за 11 месяцев 2025 года, обслужив более 3 миллионов пассажиров, сообщает пресс-служба... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T05:48+0300
2025-12-11T05:48+0300
бизнес
владивосток
пекин
харбин
azur air
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865424212.jpg?1765421320
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - ПРАЙМ. Пассажиропоток международного аэропорта Владивостока увеличился на 10% за 11 месяцев 2025 года, обслужив более 3 миллионов пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта. "По итогам одиннадцати месяцев 2025 года Международный аэропорт Владивосток обслужил 3 миллиона 23 тысячи пассажиров, увеличив пассажиропоток на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. С начала 2025 года на внутренних маршрутах было перевезено 2 миллиона 369 тысяч пассажиров, на международных линиях - 654 тысячи пассажиров. В ноябре 2025 года пассажиропоток международного аэропорта Владивостока увеличился на 8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и составил 227 тысяч пассажиров. Из них 165 тысяч человек воспользовались внутренними авиарейсами. Особенно заметный рост числа пассажиров наблюдается на направлениях в Благовещенск, Хабаровск и Красноярск. Международными авиалиниями в ноябре воспользовались 62 тысячи пассажиров, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в Пекин, Харбин и Шанхай. В ноябре авиакомпания "Аврора" увеличила число рейсов в Харбин и Пекин до трех и пяти раз в неделю соответственно. Чартерные рейсы на Пхукет и Утапао возобновила авиакомпания Azur Air. Помимо этого, в декабре авиакомпания China United Airlines вновь начнет выполнять рейсы в Пекин. Авиакомпания S7 Airlines возобновит полеты в Бангкок после трехлетнего перерыва. Juneyao Airlines совместно с туроператорами организует несколько рейсов в Шанхай, а China Southern Airlines восстановит свои рейсы в Харбин. С 22 декабря аэропорт Владивостока впервые свяжет прямым рейсом город с Макао, рейсы будут выполняться авиакомпанией Cambodia Airways.
владивосток
пекин
харбин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, владивосток, пекин, харбин, azur air
Бизнес, Владивосток, Пекин, Харбин, Azur Air
05:48 11.12.2025
 
Пассажиропоток аэропорта Владивостока за 11 месяцев вырос на 10%

Пассажиропоток аэропорта Владивостока за 11 месяцев увеличился на 10%

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - ПРАЙМ. Пассажиропоток международного аэропорта Владивостока увеличился на 10% за 11 месяцев 2025 года, обслужив более 3 миллионов пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.
"По итогам одиннадцати месяцев 2025 года Международный аэропорт Владивосток обслужил 3 миллиона 23 тысячи пассажиров, увеличив пассажиропоток на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
С начала 2025 года на внутренних маршрутах было перевезено 2 миллиона 369 тысяч пассажиров, на международных линиях - 654 тысячи пассажиров.
В ноябре 2025 года пассажиропоток международного аэропорта Владивостока увеличился на 8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и составил 227 тысяч пассажиров. Из них 165 тысяч человек воспользовались внутренними авиарейсами. Особенно заметный рост числа пассажиров наблюдается на направлениях в Благовещенск, Хабаровск и Красноярск.
Международными авиалиниями в ноябре воспользовались 62 тысячи пассажиров, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в Пекин, Харбин и Шанхай.
В ноябре авиакомпания "Аврора" увеличила число рейсов в Харбин и Пекин до трех и пяти раз в неделю соответственно. Чартерные рейсы на Пхукет и Утапао возобновила авиакомпания Azur Air.
Помимо этого, в декабре авиакомпания China United Airlines вновь начнет выполнять рейсы в Пекин. Авиакомпания S7 Airlines возобновит полеты в Бангкок после трехлетнего перерыва. Juneyao Airlines совместно с туроператорами организует несколько рейсов в Шанхай, а China Southern Airlines восстановит свои рейсы в Харбин. С 22 декабря аэропорт Владивостока впервые свяжет прямым рейсом город с Макао, рейсы будут выполняться авиакомпанией Cambodia Airways.
 
БизнесВладивостокПекинХарбинAzur Air
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала