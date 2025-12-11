https://1prime.ru/20251211/passazhiropotok-865424212.html

Пассажиропоток аэропорта Владивостока за 11 месяцев вырос на 10%

2025-12-11T05:48+0300

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - ПРАЙМ. Пассажиропоток международного аэропорта Владивостока увеличился на 10% за 11 месяцев 2025 года, обслужив более 3 миллионов пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта. "По итогам одиннадцати месяцев 2025 года Международный аэропорт Владивосток обслужил 3 миллиона 23 тысячи пассажиров, увеличив пассажиропоток на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. С начала 2025 года на внутренних маршрутах было перевезено 2 миллиона 369 тысяч пассажиров, на международных линиях - 654 тысячи пассажиров. В ноябре 2025 года пассажиропоток международного аэропорта Владивостока увеличился на 8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и составил 227 тысяч пассажиров. Из них 165 тысяч человек воспользовались внутренними авиарейсами. Особенно заметный рост числа пассажиров наблюдается на направлениях в Благовещенск, Хабаровск и Красноярск. Международными авиалиниями в ноябре воспользовались 62 тысячи пассажиров, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в Пекин, Харбин и Шанхай. В ноябре авиакомпания "Аврора" увеличила число рейсов в Харбин и Пекин до трех и пяти раз в неделю соответственно. Чартерные рейсы на Пхукет и Утапао возобновила авиакомпания Azur Air. Помимо этого, в декабре авиакомпания China United Airlines вновь начнет выполнять рейсы в Пекин. Авиакомпания S7 Airlines возобновит полеты в Бангкок после трехлетнего перерыва. Juneyao Airlines совместно с туроператорами организует несколько рейсов в Шанхай, а China Southern Airlines восстановит свои рейсы в Харбин. С 22 декабря аэропорт Владивостока впервые свяжет прямым рейсом город с Макао, рейсы будут выполняться авиакомпанией Cambodia Airways.

