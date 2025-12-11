https://1prime.ru/20251211/pensii-865440732.html
Путин указал, какими темпами должны расти пенсии
Путин указал, какими темпами должны расти пенсии
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что пенсии должны расти темпами не ниже инфляции. "Важно и дальше системно работать над увеличением доходов пенсионеров. Как и было обозначено в майском указе 2024 года, пенсии должны расти темпами не ниже инфляции", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
