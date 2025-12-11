Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли дерзкий план Зеленского на Украине - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/plan-865447338.html
На Западе раскрыли дерзкий план Зеленского на Украине
На Западе раскрыли дерзкий план Зеленского на Украине - 11.12.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли дерзкий план Зеленского на Украине
Владимир Зеленский выразил намерение организовать выборы на Украине исключительно с целью сохранить финансовую поддержку от европейских стран, рассказал... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T17:06+0300
2025-12-11T17:06+0300
мировая экономика
украина
запад
владимир зеленский
дональд трамп
европа
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил намерение организовать выборы на Украине исключительно с целью сохранить финансовую поддержку от европейских стран, рассказал британский дипломат Иан Прауд."Согласие Зеленского провести выбора во время военного положения — уловка, чтобы и дальше продолжать летать по Европе на фотосессии со Стармером, Мерцем и другими, гарантируя таким образом потоки из "золотого денежного бочонка"", — написал он в соцсети X.Прауд добавил, что проведение выборов после окончания конфликта станет невыгодным для Зеленского, так как завершение военных действий потребует серьезных уступок от Киева, которые могут негативно сказаться на политической карьере нынешнего лидера.Во вторник, после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов в Украине, Зеленский выразил готовность внести соответствующие изменения в законодательство.
https://1prime.ru/20251211/merts-865447041.html
https://1prime.ru/20251211/ukraina-865443868.html
украина
запад
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, запад, владимир зеленский, дональд трамп, европа, общество
Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕВРОПА, Общество
17:06 11.12.2025
 
На Западе раскрыли дерзкий план Зеленского на Украине

Прауд: Зеленский выразил готовность к выборам ради финансовой помощи ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраины Владимир Зеленский
Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил намерение организовать выборы на Украине исключительно с целью сохранить финансовую поддержку от европейских стран, рассказал британский дипломат Иан Прауд.
"Согласие Зеленского провести выбора во время военного положения — уловка, чтобы и дальше продолжать летать по Европе на фотосессии со Стармером, Мерцем и другими, гарантируя таким образом потоки из "золотого денежного бочонка"", — написал он в соцсети X.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Мерц заявил о территориальных уступках, на которые готов пойти Киев
17:00
Прауд добавил, что проведение выборов после окончания конфликта станет невыгодным для Зеленского, так как завершение военных действий потребует серьезных уступок от Киева, которые могут негативно сказаться на политической карьере нынешнего лидера.
Во вторник, после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов в Украине, Зеленский выразил готовность внести соответствующие изменения в законодательство.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
"Нам очень жаль". На Западе сделали громкое заявление об Украине
15:30
 
Мировая экономикаУКРАИНАЗАПАДВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕВРОПАОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала