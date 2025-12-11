https://1prime.ru/20251211/plan-865447338.html
На Западе раскрыли дерзкий план Зеленского на Украине
На Западе раскрыли дерзкий план Зеленского на Украине - 11.12.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли дерзкий план Зеленского на Украине
Владимир Зеленский выразил намерение организовать выборы на Украине исключительно с целью сохранить финансовую поддержку от европейских стран, рассказал...
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил намерение организовать выборы на Украине исключительно с целью сохранить финансовую поддержку от европейских стран, рассказал британский дипломат Иан Прауд."Согласие Зеленского провести выбора во время военного положения — уловка, чтобы и дальше продолжать летать по Европе на фотосессии со Стармером, Мерцем и другими, гарантируя таким образом потоки из "золотого денежного бочонка"", — написал он в соцсети X.Прауд добавил, что проведение выборов после окончания конфликта станет невыгодным для Зеленского, так как завершение военных действий потребует серьезных уступок от Киева, которые могут негативно сказаться на политической карьере нынешнего лидера.Во вторник, после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов в Украине, Зеленский выразил готовность внести соответствующие изменения в законодательство.
