В Польше задержали российского ученого - 11.12.2025
В Польше задержали российского ученого
В Польше задержали российского ученого - 11.12.2025, ПРАЙМ
В Польше задержали российского ученого
Посольство России сообщило РИА Новости, что задержанного в Польше сотрудника Эрмитажа зовут Александр Бутягин. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T13:19+0300
2025-12-11T13:19+0300
ВАРШАВА, 11 дек – ПРАЙМ. Посольство России сообщило РИА Новости, что задержанного в Польше сотрудника Эрмитажа зовут Александр Бутягин. Ранее польские СМИ сообщили о задержании известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. "Из польской прокуратуры нам только 9 декабря поступило уведомление о задержании гражданина России Александра Бутягина. Он был задержан 4 декабря. Не дожидаясь официальной информации польской стороны, мы потребовали от польской прокуратуры объяснений и встречи с задержанным", - сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. По словам Ордаша, эта встреча состоялась в среду утром. "Он (Бутягин - ред.) чувствует себя хорошо, у него нет жалоб на условия содержания", - рассказал собеседник агентства. Временный поверенный отметил, что у россиянина есть польский адвокат, с которым посольство контактирует. "Посольство находится в постоянном контакте с адвокатом и с польской прокуратурой", - рассказал он. Ордаш также отметил, что адвокат обжаловал решение о временном аресте Бутягина. Собеседник агентства рассказал, что до Польши Бутягин посетил несколько стран Европейского союза, где к нему не возникло никаких претензий. "Он спокойно въехал в Европейский союз, читал лекции в Праге, потом в Амстердаме. Там его никто не задерживал, а в Польше решили задержать", - сказал он. Также по данным Ордаша, суд пока не назначил дату заседания по рассмотрению украинского запроса. Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музей Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
13:19 11.12.2025
 
В Польше задержали высокопоставленного представителя Эрмитажа Александра Бутягина

ВАРШАВА, 11 дек – ПРАЙМ. Посольство России сообщило РИА Новости, что задержанного в Польше сотрудника Эрмитажа зовут Александр Бутягин.
Ранее польские СМИ сообщили о задержании известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму.
"Из польской прокуратуры нам только 9 декабря поступило уведомление о задержании гражданина России Александра Бутягина. Он был задержан 4 декабря. Не дожидаясь официальной информации польской стороны, мы потребовали от польской прокуратуры объяснений и встречи с задержанным", - сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
По словам Ордаша, эта встреча состоялась в среду утром.
"Он (Бутягин - ред.) чувствует себя хорошо, у него нет жалоб на условия содержания", - рассказал собеседник агентства.
Временный поверенный отметил, что у россиянина есть польский адвокат, с которым посольство контактирует.
"Посольство находится в постоянном контакте с адвокатом и с польской прокуратурой", - рассказал он.
Ордаш также отметил, что адвокат обжаловал решение о временном аресте Бутягина.
Собеседник агентства рассказал, что до Польши Бутягин посетил несколько стран Европейского союза, где к нему не возникло никаких претензий.
"Он спокойно въехал в Европейский союз, читал лекции в Праге, потом в Амстердаме. Там его никто не задерживал, а в Польше решили задержать", - сказал он.
Также по данным Ордаша, суд пока не назначил дату заседания по рассмотрению украинского запроса.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры.
На сайте музей Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
 
