https://1prime.ru/20251211/polsha-865438947.html

В Польше задержали российского ученого

В Польше задержали российского ученого - 11.12.2025, ПРАЙМ

В Польше задержали российского ученого

Посольство России сообщило РИА Новости, что задержанного в Польше сотрудника Эрмитажа зовут Александр Бутягин. | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T13:19+0300

2025-12-11T13:19+0300

2025-12-11T13:19+0300

общество

россия

польша

украина

крым

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0b/865437868_0:1:3073:1729_1920x0_80_0_0_e82d84244102b514fcd0a5e6b2684eea.jpg

ВАРШАВА, 11 дек – ПРАЙМ. Посольство России сообщило РИА Новости, что задержанного в Польше сотрудника Эрмитажа зовут Александр Бутягин. Ранее польские СМИ сообщили о задержании известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. "Из польской прокуратуры нам только 9 декабря поступило уведомление о задержании гражданина России Александра Бутягина. Он был задержан 4 декабря. Не дожидаясь официальной информации польской стороны, мы потребовали от польской прокуратуры объяснений и встречи с задержанным", - сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. По словам Ордаша, эта встреча состоялась в среду утром. "Он (Бутягин - ред.) чувствует себя хорошо, у него нет жалоб на условия содержания", - рассказал собеседник агентства. Временный поверенный отметил, что у россиянина есть польский адвокат, с которым посольство контактирует. "Посольство находится в постоянном контакте с адвокатом и с польской прокуратурой", - рассказал он. Ордаш также отметил, что адвокат обжаловал решение о временном аресте Бутягина. Собеседник агентства рассказал, что до Польши Бутягин посетил несколько стран Европейского союза, где к нему не возникло никаких претензий. "Он спокойно въехал в Европейский союз, читал лекции в Праге, потом в Амстердаме. Там его никто не задерживал, а в Польше решили задержать", - сказал он. Также по данным Ордаша, суд пока не назначил дату заседания по рассмотрению украинского запроса. Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музей Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.

польша

украина

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, польша, украина, крым