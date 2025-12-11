https://1prime.ru/20251211/pravitelstvo-865431578.html

Правительство направит регионам более 2,8 миллиарда рублей на соцподдержку

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ направит регионам более 2,8 миллиарда рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, в том числе ветеранам и инвалидам, сообщили в российском кабмине. "Свыше 2,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено регионам для предоставления социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что финансирование будет направлено 43 регионам в связи с дополнительной потребностью. "Речь идёт о мерах социальной поддержки ветеранов, инвалидов, а также пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета", - уточнили в правительстве. Всего на такие компенсации в 2025 году уже было выделено свыше 120 миллиардов рублей.

