Правительство дополнительно профинансирует промышленность в регионах - 11.12.2025, ПРАЙМ
Правительство дополнительно профинансирует промышленность в регионах
Правительство дополнительно профинансирует промышленность в регионах - 11.12.2025
Правительство дополнительно профинансирует промышленность в регионах
Региональные фонды развития промышленности в Карелии, Дагестане и Тульской области будут докапитализированы, в общей сложности кабмин направит на эти цели 400... | 11.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Региональные фонды развития промышленности в Карелии, Дагестане и Тульской области будут докапитализированы, в общей сложности кабмин направит на эти цели 400 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства России. "На докапитализацию региональных фондов развития промышленности в Карелии, Дагестане и Тульской области будет дополнительно направлено 400 миллионов рублей. Распоряжения об этом подписаны", - говорится в сообщении. В кабмине отметили, что благодаря докапитализации региональных фондов промышленные предприятия смогут получить льготные займы на реализацию инвестиционных проектов в различных отраслях. "В частности, в Тульской области будет организовано производство электроакустической аппаратуры, стеклопакетов и алюминиевых конструкций. В Карелии запланировано проведение автоматизации и роботизации производственных мощностей. В Дагестане предусмотрена модернизация производства керамогранитной плитки, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции", - пояснили в пресс-службе. Кроме того, отмечают в кабмине, в ближайшее время будет принято решение о докапитализации региональных фондов развития промышленности в Томской и Ульяновской областях.
промышленность, карелия, дагестан, тульская область
Промышленность, Карелия, Дагестан, Тульская область
12:23 11.12.2025
 
Правительство дополнительно профинансирует промышленность в регионах

Правительство направит 400 млн руб на докапитализацию фондов промышленности в регионах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Региональные фонды развития промышленности в Карелии, Дагестане и Тульской области будут докапитализированы, в общей сложности кабмин направит на эти цели 400 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства России.
"На докапитализацию региональных фондов развития промышленности в Карелии, Дагестане и Тульской области будет дополнительно направлено 400 миллионов рублей. Распоряжения об этом подписаны", - говорится в сообщении.
В кабмине отметили, что благодаря докапитализации региональных фондов промышленные предприятия смогут получить льготные займы на реализацию инвестиционных проектов в различных отраслях.
"В частности, в Тульской области будет организовано производство электроакустической аппаратуры, стеклопакетов и алюминиевых конструкций. В Карелии запланировано проведение автоматизации и роботизации производственных мощностей. В Дагестане предусмотрена модернизация производства керамогранитной плитки, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, отмечают в кабмине, в ближайшее время будет принято решение о докапитализации региональных фондов развития промышленности в Томской и Ульяновской областях.
 
ПромышленностьКарелияДагестанТульская область
 
 
