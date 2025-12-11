https://1prime.ru/20251211/pravitelstvo-865435725.html

Правительство дополнительно профинансирует промышленность в регионах

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Региональные фонды развития промышленности в Карелии, Дагестане и Тульской области будут докапитализированы, в общей сложности кабмин направит на эти цели 400 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства России. "На докапитализацию региональных фондов развития промышленности в Карелии, Дагестане и Тульской области будет дополнительно направлено 400 миллионов рублей. Распоряжения об этом подписаны", - говорится в сообщении. В кабмине отметили, что благодаря докапитализации региональных фондов промышленные предприятия смогут получить льготные займы на реализацию инвестиционных проектов в различных отраслях. "В частности, в Тульской области будет организовано производство электроакустической аппаратуры, стеклопакетов и алюминиевых конструкций. В Карелии запланировано проведение автоматизации и роботизации производственных мощностей. В Дагестане предусмотрена модернизация производства керамогранитной плитки, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции", - пояснили в пресс-службе. Кроме того, отмечают в кабмине, в ближайшее время будет принято решение о докапитализации региональных фондов развития промышленности в Томской и Ульяновской областях.

