Правительство дополнительно профинансирует промышленность в регионах

2025-12-11T12:23+0300
2025-12-11T12:23+0300
2025-12-11T12:23+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Региональные фонды развития промышленности в Карелии, Дагестане и Тульской области будут докапитализированы, в общей сложности кабмин направит на эти цели 400 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства России. "На докапитализацию региональных фондов развития промышленности в Карелии, Дагестане и Тульской области будет дополнительно направлено 400 миллионов рублей. Распоряжения об этом подписаны", - говорится в сообщении. В кабмине отметили, что благодаря докапитализации региональных фондов промышленные предприятия смогут получить льготные займы на реализацию инвестиционных проектов в различных отраслях. "В частности, в Тульской области будет организовано производство электроакустической аппаратуры, стеклопакетов и алюминиевых конструкций. В Карелии запланировано проведение автоматизации и роботизации производственных мощностей. В Дагестане предусмотрена модернизация производства керамогранитной плитки, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции", - пояснили в пресс-службе. Кроме того, отмечают в кабмине, в ближайшее время будет принято решение о докапитализации региональных фондов развития промышленности в Томской и Ульяновской областях.
