"Пулково" принял в качестве запасного перенаправленные из Москвы рейсы

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" принимает в качестве запасного перенаправленные из Москвы рейсы, сообщили в авиагавани. Ранее Росавиация сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в обслуживающих столицу аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский". "В аэропортах Москвы действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт "Пулково" принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пулково". В авиагавани добавили, что в ближайшие часы возможны корректировки расписания.

