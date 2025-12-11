Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пулково" принял в качестве запасного перенаправленные из Москвы рейсы - 11.12.2025
"Пулково" принял в качестве запасного перенаправленные из Москвы рейсы
2025-12-11T03:41+0300
2025-12-11T03:41+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" принимает в качестве запасного перенаправленные из Москвы рейсы, сообщили в авиагавани. Ранее Росавиация сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в обслуживающих столицу аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский". "В аэропортах Москвы действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт "Пулково" принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пулково". В авиагавани добавили, что в ближайшие часы возможны корректировки расписания.
03:41 11.12.2025
 
"Пулково" принял в качестве запасного перенаправленные из Москвы рейсы

Аэропорт "Пулково" принимает в качестве запасного перенаправленные из Москвы рейсы

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" принимает в качестве запасного перенаправленные из Москвы рейсы, сообщили в авиагавани.
Ранее Росавиация сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в обслуживающих столицу аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский".
"В аэропортах Москвы действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт "Пулково" принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пулково".
В авиагавани добавили, что в ближайшие часы возможны корректировки расписания.
 
Заголовок открываемого материала