Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам

11.12.2025

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня он проведет в середине дня совещание по экономическим вопросам. Традиционно участники во главе с председателем правительства Михаилом Мишустиным - представители экономического блока правительства: Эльвирой Набиуллиной, ЦБ, представитель Минфина, руководство администрации президента. Традиционное совещание по экономвопросам будет открытым выступлением президента", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что президент в четверг работает в Кремле.

