https://1prime.ru/20251211/putin-865438284.html
Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам
Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам - 11.12.2025, ПРАЙМ
Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T13:15+0300
2025-12-11T13:15+0300
2025-12-11T13:15+0300
россия
рф
дмитрий песков
владимир путин
михаил мишустин
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня он проведет в середине дня совещание по экономическим вопросам. Традиционно участники во главе с председателем правительства Михаилом Мишустиным - представители экономического блока правительства: Эльвирой Набиуллиной, ЦБ, представитель Минфина, руководство администрации президента. Традиционное совещание по экономвопросам будет открытым выступлением президента", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что президент в четверг работает в Кремле.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, дмитрий песков, владимир путин, михаил мишустин, минфин
РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Минфин
Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам
Путин проведет совещание по экономическим вопросам