Уровень бедности находится на рекордно низких значениях, заявил Путин

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях, заявил президент РФ Владимир Путин. "Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

