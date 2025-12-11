https://1prime.ru/20251211/putin-865440629.html
Путин назвал важнейший приоритет для российских властей
Путин назвал важнейший приоритет для российских властей - 11.12.2025, ПРАЙМ
Путин назвал важнейший приоритет для российских властей
Рост доходов россиян - важнейший приоритет для властей, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T14:15+0300
2025-12-11T14:15+0300
2025-12-11T14:15+0300
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861650267_0:159:2843:1758_1920x0_80_0_0_abd41a48114ba3f34d051a2b3c60bd88.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Рост доходов россиян - важнейший приоритет для властей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Обсудим вопросы, связанные с повышением заработных плат работников в бюджетной сфере, с увеличением пенсий и дальнейшим снижением уровня бедности, ростом доходов граждан - все это важнейшие приоритеты государства. Они отражают социальную направленность работы органов власти, правительства, как на федеральном уровне, так и на региональном, на местном уровне тоже, разумеется", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861650267_144:0:2699:1916_1920x0_80_0_0_5a86e80eb3d5a2b36c6ec01976c1a11b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин назвал важнейший приоритет для российских властей
Путин назвал рост доходов россиян важнейшим приоритетом для властей