Путин назвал важнейший приоритет для российских властей

Путин назвал важнейший приоритет для российских властей - 11.12.2025, ПРАЙМ

Путин назвал важнейший приоритет для российских властей

11.12.2025

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Рост доходов россиян - важнейший приоритет для властей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Обсудим вопросы, связанные с повышением заработных плат работников в бюджетной сфере, с увеличением пенсий и дальнейшим снижением уровня бедности, ростом доходов граждан - все это важнейшие приоритеты государства. Они отражают социальную направленность работы органов власти, правительства, как на федеральном уровне, так и на региональном, на местном уровне тоже, разумеется", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

