В России введут семейную налоговую выплату для поддержки семей с детьми
В России введут семейную налоговую выплату для поддержки семей с детьми - 11.12.2025, ПРАЙМ
В России введут семейную налоговую выплату для поддержки семей с детьми
Семейная налоговая выплата для поддержки семей с двумя и более детьми будет введена с 2026 года, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Семейная налоговая выплата для поддержки семей с двумя и более детьми будет введена с 2026 года, заявил президент РФ Владимир Путин. "Со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми, так называемая семейная выплата. Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов региона", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
