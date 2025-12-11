Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России введут семейную налоговую выплату для поддержки семей с детьми - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/putin-865440848.html
В России введут семейную налоговую выплату для поддержки семей с детьми
В России введут семейную налоговую выплату для поддержки семей с детьми - 11.12.2025, ПРАЙМ
В России введут семейную налоговую выплату для поддержки семей с детьми
Семейная налоговая выплата для поддержки семей с двумя и более детьми будет введена с 2026 года, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T14:19+0300
2025-12-11T14:19+0300
бизнес
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849055124_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7098ab18b77e57b5edc12928bdca368a.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Семейная налоговая выплата для поддержки семей с двумя и более детьми будет введена с 2026 года, заявил президент РФ Владимир Путин. "Со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми, так называемая семейная выплата. Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов региона", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://1prime.ru/20251211/rossiya-865440505.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849055124_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5c4ccd1e9ee4a4f9c27528f53d9b03b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, владимир путин
Бизнес, РФ, Владимир Путин
14:19 11.12.2025
 
В России введут семейную налоговую выплату для поддержки семей с детьми

С 2026 года в РФ введут семейную налоговую выплату для поддержки семей с детьми

© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСемья
Семья
Семья. Архивное фото
© Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Семейная налоговая выплата для поддержки семей с двумя и более детьми будет введена с 2026 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми, так называемая семейная выплата. Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов региона", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
В России проиндексируют социальные пенсии
14:08
 
БизнесРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала