https://1prime.ru/20251211/putin-865440967.html

Уровень бедности к 2036 году должен стать ниже пяти процентов, заявил Путин

Уровень бедности к 2036 году должен стать ниже пяти процентов, заявил Путин - 11.12.2025, ПРАЙМ

Уровень бедности к 2036 году должен стать ниже пяти процентов, заявил Путин

Уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5%, заявил президент России Владимир Путин. | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T14:20+0300

2025-12-11T14:20+0300

2025-12-11T14:20+0300

россия

общество

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0b/865440355_0:226:3216:2036_1920x0_80_0_0_8a827c74ad30b344c3ac9f42294fb07b.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5%, заявил президент России Владимир Путин. По итогам 2024 года, уровень бедности в России составил 7,2%. *Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год. А именно снизить уровень бедности до менее 7%, а к 2036 году - менее 5%", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

https://1prime.ru/20251211/putin-865440629.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин