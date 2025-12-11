https://1prime.ru/20251211/putin-865440967.html
Уровень бедности к 2036 году должен стать ниже пяти процентов, заявил Путин
Уровень бедности к 2036 году должен стать ниже пяти процентов, заявил Путин - 11.12.2025, ПРАЙМ
Уровень бедности к 2036 году должен стать ниже пяти процентов, заявил Путин
Уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5%, заявил президент России Владимир Путин. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T14:20+0300
2025-12-11T14:20+0300
2025-12-11T14:20+0300
россия
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0b/865440355_0:226:3216:2036_1920x0_80_0_0_8a827c74ad30b344c3ac9f42294fb07b.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5%, заявил президент России Владимир Путин. По итогам 2024 года, уровень бедности в России составил 7,2%. *Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год. А именно снизить уровень бедности до менее 7%, а к 2036 году - менее 5%", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
https://1prime.ru/20251211/putin-865440629.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0b/865440355_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_d35fc5063e28632ee91cacd26f9b638b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , владимир путин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
Уровень бедности к 2036 году должен стать ниже пяти процентов, заявил Путин
Путин заявил, что уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5%