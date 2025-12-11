https://1prime.ru/20251211/putin-865441083.html
Путин объяснил важность увеличения зарплат для российской экономики
11.12.2025
Путин объяснил важность увеличения зарплат для российской экономики
Увеличение зарплат в экономике России стимулирует внутренний спрос, развитие производств и сферу услуг, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Увеличение зарплат в экономике России стимулирует внутренний спрос, развитие производств и сферу услуг, заявил президент РФ Владимир Путин. "Увеличение зарплат и в бюджетной сфере, и в других отраслях стимулирует внутренний спрос, развитие собственных производств и сферы услуг, позитивно отражается на экономической динамике в целом", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Путин объяснил важность увеличения зарплат для российской экономики
Путин: увеличение зарплат в экономике России стимулирует внутренний спрос