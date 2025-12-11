https://1prime.ru/20251211/putin-865441083.html

Путин объяснил важность увеличения зарплат для российской экономики

Путин объяснил важность увеличения зарплат для российской экономики - 11.12.2025, ПРАЙМ

Путин объяснил важность увеличения зарплат для российской экономики

Увеличение зарплат в экономике России стимулирует внутренний спрос, развитие производств и сферу услуг, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T14:19+0300

2025-12-11T14:19+0300

2025-12-11T14:19+0300

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672027_0:249:2731:1785_1920x0_80_0_0_af9777491558f35ccf7c0302536e5fdc.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Увеличение зарплат в экономике России стимулирует внутренний спрос, развитие производств и сферу услуг, заявил президент РФ Владимир Путин. "Увеличение зарплат и в бюджетной сфере, и в других отраслях стимулирует внутренний спрос, развитие собственных производств и сферы услуг, позитивно отражается на экономической динамике в целом", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://1prime.ru/20251211/putin-865440629.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин