Путин: государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объеме. "В любых условиях государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объеме", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.
