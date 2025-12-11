https://1prime.ru/20251211/putin-865441727.html
Путин предложил на совещании по экономике обсудить зарплаты бюджетников
Путин предложил на совещании по экономике обсудить зарплаты бюджетников - 11.12.2025, ПРАЙМ
Путин предложил на совещании по экономике обсудить зарплаты бюджетников
Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономике обсудить вопросы повышения зарплат бюджетников и пенсий. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T14:35+0300
2025-12-11T14:35+0300
2025-12-11T14:35+0300
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861725860_0:0:3450:1941_1920x0_80_0_0_7d43c1e76af2a05b94d1373c9832ae6e.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономике обсудить вопросы повышения зарплат бюджетников и пенсий. "Сегодня обсудим вопросы, связанные с повышением заработных плат работников бюджетной сферы, с увеличением пенсий и дальнейшим снижением уровня бедности, ростом доходов граждан", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861725860_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_e97fbfccb1c614ebf24ca8fd089ea245.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин предложил на совещании по экономике обсудить зарплаты бюджетников
Путин предложил на совещании по экономике обсудить вопросы повышения зарплат бюджетников