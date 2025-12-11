https://1prime.ru/20251211/putin-865441834.html
Зарплаты в бюджетных сферах влияют на эффективность работы, заявил Путин
Зарплаты в бюджетных сферах влияют на эффективность работы, заявил Путин - 11.12.2025, ПРАЙМ
Зарплаты в бюджетных сферах влияют на эффективность работы, заявил Путин
Уровень зарплат в бюджетных сферах напрямую влияет на повышение эффективности работы в этих сферах, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T14:37+0300
2025-12-11T14:37+0300
2025-12-11T14:37+0300
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0b/865440355_0:226:3216:2036_1920x0_80_0_0_8a827c74ad30b344c3ac9f42294fb07b.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Уровень зарплат в бюджетных сферах напрямую влияет на повышение эффективности работы в этих сферах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Уровень заработанных плат, например, в здравоохранении, ну и в образовании, в науке, культуре, в других бюджетных сферах напрямую влияет на повышение эффективности этих отраслей, а в конечном счете на достижение национальных целей развития", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0b/865440355_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_d35fc5063e28632ee91cacd26f9b638b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, владимир путин
Зарплаты в бюджетных сферах влияют на эффективность работы, заявил Путин
Путин: зарплаты в бюджетных сферах влияют на повышение эффективности работы в этих сферах