В России с 1 января проиндексируют страховые пенсии
В России с 1 января проиндексируют страховые пенсии - 11.12.2025, ПРАЙМ
В России с 1 января проиндексируют страховые пенсии
11.12.2025
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 1 января 2026 года страховые пенсии в России будут проиндексированы на 7,6%, выше инфляции. "С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%. То есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего года", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
