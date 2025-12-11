https://1prime.ru/20251211/putin-865442031.html
Путин: Россия последовательно идет к ориентиру по снижению уровня бедности
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия последовательно продвигается к ориентиру 2030 года по снижению уровня бедности. "Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год. А именно: снизить уровень бедности до менее 7%, а к 2036 году - менее 5%", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.
"Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год. А именно: снизить уровень бедности до менее 7%, а к 2036 году - менее 5%", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.