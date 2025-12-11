https://1prime.ru/20251211/putin-865442126.html
Путин призвал власти системно работать над увеличением пенсий
Путин призвал власти системно работать над увеличением пенсий - 11.12.2025, ПРАЙМ
Путин призвал власти системно работать над увеличением пенсий
Властям важно системно работать над увеличением пенсий в России, заявил президент России Владимир Путин. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T14:43+0300
2025-12-11T14:43+0300
2025-12-11T14:43+0300
россия
финансы
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84108/83/841088324_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_65be716c9f81d48e9f61c0b224b2f33d.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Властям важно системно работать над увеличением пенсий в России, заявил президент России Владимир Путин. "Нам также важно системно работать над увеличением доходов пенсионеров, как и было обозначено в майском указе 2024 года", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84108/83/841088324_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_cb36e3a6d09e4a311cb90fca1e489e2e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, владимир путин
РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин
Путин призвал власти системно работать над увеличением пенсий
Путин заявил, что властям важно системно работать над увеличением пенсий в России