Семейную выплату вводят в дополнение к действующим льготам, заявил Путин

Семейная выплата с 2026 года вводится в дополнение к действующим льготам, которые сохраняются, заявил президент России Владимир Путин. | 11.12.2025, ПРАЙМ

россия

владимир путин

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Семейная выплата с 2026 года вводится в дополнение к действующим льготам, которые сохраняются, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что с 2026 года в России будет введена семейная налоговая выплата для поддержки семей с детьми. "Подчеркну, что семейная выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

