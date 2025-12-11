Семейную выплату вводят в дополнение к действующим льготам, заявил Путин

https://1prime.ru/20251211/putin-865442226.html
2025-12-11T14:44+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Семейная выплата с 2026 года вводится в дополнение к действующим льготам, которые сохраняются, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что с 2026 года в России будет введена семейная налоговая выплата для поддержки семей с детьми. "Подчеркну, что семейная выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
