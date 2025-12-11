https://1prime.ru/20251211/putin-865442333.html

Путин выразил уверенность в востребованности семейной налоговой выплаты

2025-12-11T14:46+0300

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Семейная налоговая выплата будет востребована у россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. "Рассчитываю, что новый инструмент будет востребован и поможет сделать нашу систему социальной поддержки еще более адресной, эффективной и справедливой", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам, говоря о семейной налоговой выплате.

