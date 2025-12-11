Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин выразил уверенность в востребованности семейной налоговой выплаты - 11.12.2025, ПРАЙМ
Путин выразил уверенность в востребованности семейной налоговой выплаты
2025-12-11T14:46+0300
2025-12-11T14:46+0300
россия
финансы
рф
владимир путин
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Семейная налоговая выплата будет востребована у россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. "Рассчитываю, что новый инструмент будет востребован и поможет сделать нашу систему социальной поддержки еще более адресной, эффективной и справедливой", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам, говоря о семейной налоговой выплате.
россия, финансы, рф, владимир путин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Владимир Путин
14:46 11.12.2025
 
Путин выразил уверенность в востребованности семейной налоговой выплаты

Путин выразил уверенность, что семейная налоговая выплата будет востребована у россиян

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Налог
Налог. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Семейная налоговая выплата будет востребована у россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Рассчитываю, что новый инструмент будет востребован и поможет сделать нашу систему социальной поддержки еще более адресной, эффективной и справедливой", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам, говоря о семейной налоговой выплате.
 
РОССИЯ Финансы РФ Владимир Путин
 
 
