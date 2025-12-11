https://1prime.ru/20251211/putin-865442659.html
Путин назвал условие для сокращения бедности
2025-12-11T14:49+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал формирование экономики высоких зарплат базовым условием для сокращения бедности и повышения уровня жизни семей в России. Глава государства отметил, что увеличение зарплат в бюджетной сфере и в других отраслях стимулирует внутренний спрос, развитие собственных производств и сферы услуг, а также позитивно отражается на экономической динамике в целом. "Такой рост, структурные изменения занятости, формирование экономики высоких зарплат являются базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, для повышения благополучия российских семей", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
