Путин назвал условие для сокращения бедности - 11.12.2025, ПРАЙМ
Путин назвал условие для сокращения бедности
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал формирование экономики высоких зарплат базовым условием для сокращения бедности и повышения уровня жизни семей в России. Глава государства отметил, что увеличение зарплат в бюджетной сфере и в других отраслях стимулирует внутренний спрос, развитие собственных производств и сферы услуг, а также позитивно отражается на экономической динамике в целом. "Такой рост, структурные изменения занятости, формирование экономики высоких зарплат являются базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, для повышения благополучия российских семей", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
россия, рф, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
14:49 11.12.2025
 
Путин назвал условие для сокращения бедности

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал формирование экономики высоких зарплат базовым условием для сокращения бедности и повышения уровня жизни семей в России.
Глава государства отметил, что увеличение зарплат в бюджетной сфере и в других отраслях стимулирует внутренний спрос, развитие собственных производств и сферы услуг, а также позитивно отражается на экономической динамике в целом.
"Такой рост, структурные изменения занятости, формирование экономики высоких зарплат являются базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, для повышения благополучия российских семей", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
 
