Путин указал на позитивную динамику в снижении уровня бедности - 11.12.2025
Путин указал на позитивную динамику в снижении уровня бедности
Путин указал на позитивную динамику в снижении уровня бедности - 11.12.2025, ПРАЙМ
Путин указал на позитивную динамику в снижении уровня бедности
Президент России Владимир Путин указал на сохранение позитивной динамики в снижении уровня бедности в России в 2025 году. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T14:52+0300
2025-12-11T14:52+0300
россия
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0b/865440355_0:226:3216:2036_1920x0_80_0_0_8a827c74ad30b344c3ac9f42294fb07b.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин указал на сохранение позитивной динамики в снижении уровня бедности в России в 2025 году. "Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях. Мы все помним, если в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 миллиона человек или 29% граждан, то по итогам прошлого года - 7,2% или чуть более 10 миллионов человек. В текущем году позитивная динамика здесь сохраняется", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
2025
россия, общество, владимир путин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
14:52 11.12.2025
 
Путин указал на позитивную динамику в снижении уровня бедности

Путин указал на сохранение позитивной динамики в снижении уровня бедности

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
© РИА Новости . POOL
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин указал на сохранение позитивной динамики в снижении уровня бедности в России в 2025 году.
"Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях. Мы все помним, если в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 миллиона человек или 29% граждан, то по итогам прошлого года - 7,2% или чуть более 10 миллионов человек. В текущем году позитивная динамика здесь сохраняется", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
 
Заголовок открываемого материала