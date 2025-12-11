https://1prime.ru/20251211/putin-865442771.html
Путин указал на позитивную динамику в снижении уровня бедности
11.12.2025
Путин указал на позитивную динамику в снижении уровня бедности
Президент России Владимир Путин указал на сохранение позитивной динамики в снижении уровня бедности в России в 2025 году. | 11.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин указал на сохранение позитивной динамики в снижении уровня бедности в России в 2025 году. "Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях. Мы все помним, если в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 миллиона человек или 29% граждан, то по итогам прошлого года - 7,2% или чуть более 10 миллионов человек. В текущем году позитивная динамика здесь сохраняется", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Путин указал на позитивную динамику в снижении уровня бедности
