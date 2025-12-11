https://1prime.ru/20251211/putin-865442866.html
Путин поручил анализировать работу по борьбе с бедностью
Путин поручил анализировать работу по борьбе с бедностью - 11.12.2025, ПРАЙМ
Путин поручил анализировать работу по борьбе с бедностью
Президент РФ Владимир Путин попросил экономический блок анализировать работу по борьбе с бедностью. | 11.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил экономический блок анализировать работу по борьбе с бедностью. "Обращаю внимание, при оценке уровня бедности важно видеть объективную полную картину материального положения человека и его семьи, использовать и другие комплексные подходы, кроме учета размера дохода. Прошу коллег иметь это в виду и соответствующим образом анализировать работу по борьбе с бедностью, донастраивать систему поддержки граждан", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
