https://1prime.ru/20251211/putin-865442866.html

Путин поручил анализировать работу по борьбе с бедностью

Путин поручил анализировать работу по борьбе с бедностью - 11.12.2025, ПРАЙМ

Путин поручил анализировать работу по борьбе с бедностью

Президент РФ Владимир Путин попросил экономический блок анализировать работу по борьбе с бедностью. | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T14:53+0300

2025-12-11T14:53+0300

2025-12-11T14:53+0300

рф

владимир путин

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил экономический блок анализировать работу по борьбе с бедностью. "Обращаю внимание, при оценке уровня бедности важно видеть объективную полную картину материального положения человека и его семьи, использовать и другие комплексные подходы, кроме учета размера дохода. Прошу коллег иметь это в виду и соответствующим образом анализировать работу по борьбе с бедностью, донастраивать систему поддержки граждан", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, владимир путин, россия, общество