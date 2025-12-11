https://1prime.ru/20251211/putin-865443030.html

Процедура получения семейной выплаты должна быть простой, заявил Путин

Процедура получения семейной выплаты должна быть простой, заявил Путин - 11.12.2025, ПРАЙМ

Процедура получения семейной выплаты должна быть простой, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что процедура получения семейной налоговой выплаты в РФ должна быть максимально простой и необременительной. | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T14:54+0300

2025-12-11T14:54+0300

2025-12-11T14:54+0300

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0b/865440355_0:226:3216:2036_1920x0_80_0_0_8a827c74ad30b344c3ac9f42294fb07b.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что процедура получения семейной налоговой выплаты в РФ должна быть максимально простой и необременительной. Ранее в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин отметил, что со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми - семейная выплата. Право на неё получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимума в регионе. Таким образом, каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы, для них расчётная ставка НДФЛ составит 6%, а уплаченное свыше вернётся в семью. Он также подчеркнул, что для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября. "Напомню, что эта процедура должна быть максимально простой, удобной и необременительной для людей", - сказал Путин на совещании.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин