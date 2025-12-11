https://1prime.ru/20251211/putin-865443188.html
Путин назвал приоритет конституции Российской Федерации безусловным
2025-12-11T14:58+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал безусловным приоритет конституции РФ. "Приоритет конституции Российской Федерации, основного закона нашей страны, является безусловным", - сказал Путин на встрече с председателем Конституционного суда РФ.
