Путин провел в Кремле совещание, где обсуждалась ситуация в зоне СВО

Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание, где обсуждалась ситуация в зоне СВО с акцентом на обстановку на севере ДНР. | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T17:02+0300

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание, где обсуждалась ситуация в зоне СВО с акцентом на обстановку на севере ДНР. В том числе речь шла о полном переходе Северска под контроль Вооруженных сил РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Владимир Путин в Кремле провел совещание по обсуждению текущей обстановки в зоне специальной военной операции с акцентом на положение дел на севере Донецкой Народной Республики - территории, которая находится в ответственности "Южной" группировки войск. В совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генштаба вооруженных сил, командующий "Южной" группировкой войск. Также в кабинете президента в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады Денис Сергеевич Пирогов", - сказал Песков. По его словам, "в ходе совещания президент в целом отметил хорошую динамику на всех направлениях". "Речь шла также о полном переходе под наш контроль Северска. На этот счет президент получил подробные доклады. В ближайшее время будет доступно видео указанного совещания", - добавил представитель Кремля.

