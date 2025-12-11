https://1prime.ru/20251211/rada-865446120.html

Депутат Рады резко ответил Трампу из-за возможных уступок в пользу России

МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Киев не может пойти на территориальные уступки Москве, как того требует президент США Дональд Трамп, сообщил вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, его слова приводит РБК-Украина. "Он, кстати, и в контексте других позиций, отраженных в этих планах, мирных 28 шагов, еще каких-то о территориальных каких-то уступках со стороны Украины, мы не можем даже об этом говорить с точки зрения Конституции и юридического процесса", — заявил он.Кроме того, Корниенко отметил, что проведение выборов во время действия военного положения невозможно. "У нас конституция, пока действует военное положение, просто нельзя даже говорить об этих вещах. Потому что, собственно, конституцию нельзя изменить во время военного положения. Это такой важный момент, который надо всем вспомнить", — сказал Корниенко.На этой неделе Владимир Зеленский снова отказался отдавать территории, объяснив это тем, что Украина не может жертвовать "своими землями" согласно конституции, международному или моральному праву.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киеву следует принять решение о переговорах, так как возможностей для свободного выбора становится все меньше. Продолжение боевых действий для Вооруженных сил Украины нецелесообразно и рискованно. Также Зеленский, который отменил президентские выборы в Украине, заявил о готовности их провести при условии, что США и европейские союзники обеспечат безопасность для этого мероприятия. Ранее президент США Дональд Трамп также подчеркивал необходимость выборов. Глава киевского режима неоднократно заявлял, что законодательные нормы не позволяют голосование в условиях военного положения, введенного в феврале 2022 года и продляемого каждые три месяца. Переговоры в МосквеПрезидент Владимир Путин встретился 2 декабря в Кремле со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского лидера и основателем компании Affinity Partners. Их визит был связан с обсуждением предложенного США мирного плана по Украине. Американская сторона разбила 27 пунктов плана на четыре блока и предложила рассматривать их по отдельности, сообщил Путин. Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как весьма плодотворные, добавив, что взаимодействие между Россией и США будет продолжено. При этом он подчеркнул, что успехи российской армии на фронте положительно повлияли на ход и атмосферу переговоров.

