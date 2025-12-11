Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Рады резко ответил Трампу из-за возможных уступок в пользу России - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/rada-865446120.html
Депутат Рады резко ответил Трампу из-за возможных уступок в пользу России
Депутат Рады резко ответил Трампу из-за возможных уступок в пользу России - 11.12.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады резко ответил Трампу из-за возможных уступок в пользу России
Киев не может пойти на территориальные уступки Москве, как того требует президент США Дональд Трамп, сообщил вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, его | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T16:28+0300
2025-12-11T16:28+0300
россия
украина
киев
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
сша
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859923622_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d4858f4b4d2a4f0fef0d47b06f32f48.jpg
МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Киев не может пойти на территориальные уступки Москве, как того требует президент США Дональд Трамп, сообщил вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, его слова приводит РБК-Украина. "Он, кстати, и в контексте других позиций, отраженных в этих планах, мирных 28 шагов, еще каких-то о территориальных каких-то уступках со стороны Украины, мы не можем даже об этом говорить с точки зрения Конституции и юридического процесса", — заявил он.Кроме того, Корниенко отметил, что проведение выборов во время действия военного положения невозможно. "У нас конституция, пока действует военное положение, просто нельзя даже говорить об этих вещах. Потому что, собственно, конституцию нельзя изменить во время военного положения. Это такой важный момент, который надо всем вспомнить", — сказал Корниенко.На этой неделе Владимир Зеленский снова отказался отдавать территории, объяснив это тем, что Украина не может жертвовать "своими землями" согласно конституции, международному или моральному праву.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киеву следует принять решение о переговорах, так как возможностей для свободного выбора становится все меньше. Продолжение боевых действий для Вооруженных сил Украины нецелесообразно и рискованно. Также Зеленский, который отменил президентские выборы в Украине, заявил о готовности их провести при условии, что США и европейские союзники обеспечат безопасность для этого мероприятия. Ранее президент США Дональд Трамп также подчеркивал необходимость выборов. Глава киевского режима неоднократно заявлял, что законодательные нормы не позволяют голосование в условиях военного положения, введенного в феврале 2022 года и продляемого каждые три месяца. Переговоры в МосквеПрезидент Владимир Путин встретился 2 декабря в Кремле со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского лидера и основателем компании Affinity Partners. Их визит был связан с обсуждением предложенного США мирного плана по Украине. Американская сторона разбила 27 пунктов плана на четыре блока и предложила рассматривать их по отдельности, сообщил Путин. Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как весьма плодотворные, добавив, что взаимодействие между Россией и США будет продолжено. При этом он подчеркнул, что успехи российской армии на фронте положительно повлияли на ход и атмосферу переговоров.
https://1prime.ru/20251211/ukraina-865443868.html
https://1prime.ru/20251210/zelenskiy-865410571.html
https://1prime.ru/20251211/zelenskiy-865443465.html
https://1prime.ru/20251211/vybory-865441553.html
https://1prime.ru/20251211/zelenskiy-865439781.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859923622_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e11f231bfa84f1512707e1f193f8295d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, сша, рада
РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Рада
16:28 11.12.2025
 
Депутат Рады резко ответил Трампу из-за возможных уступок в пользу России

Нардеп Корниенко: Украина не может даже говорить об уступках территорий РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Киев не может пойти на территориальные уступки Москве, как того требует президент США Дональд Трамп, сообщил вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, его слова приводит РБК-Украина.
"Он, кстати, и в контексте других позиций, отраженных в этих планах, мирных 28 шагов, еще каких-то о территориальных каких-то уступках со стороны Украины, мы не можем даже об этом говорить с точки зрения Конституции и юридического процесса", — заявил он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
"Нам очень жаль". На Западе сделали громкое заявление об Украине
15:30
Кроме того, Корниенко отметил, что проведение выборов во время действия военного положения невозможно.
"У нас конституция, пока действует военное положение, просто нельзя даже говорить об этих вещах. Потому что, собственно, конституцию нельзя изменить во время военного положения. Это такой важный момент, который надо всем вспомнить", — сказал Корниенко.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
"Близок как никогда": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
Вчера, 17:15
На этой неделе Владимир Зеленский снова отказался отдавать территории, объяснив это тем, что Украина не может жертвовать "своими землями" согласно конституции, международному или моральному праву.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киеву следует принять решение о переговорах, так как возможностей для свободного выбора становится все меньше. Продолжение боевых действий для Вооруженных сил Украины нецелесообразно и рискованно.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским в Лондоне
15:10
Также Зеленский, который отменил президентские выборы в Украине, заявил о готовности их провести при условии, что США и европейские союзники обеспечат безопасность для этого мероприятия. Ранее президент США Дональд Трамп также подчеркивал необходимость выборов.
Глава киевского режима неоднократно заявлял, что законодательные нормы не позволяют голосование в условиях военного положения, введенного в феврале 2022 года и продляемого каждые три месяца.
Киев, Украина
Политолог назвал главных конкурентов Зеленского на пост президента Украины
14:30

Переговоры в Москве

Президент Владимир Путин встретился 2 декабря в Кремле со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского лидера и основателем компании Affinity Partners. Их визит был связан с обсуждением предложенного США мирного плана по Украине. Американская сторона разбила 27 пунктов плана на четыре блока и предложила рассматривать их по отдельности, сообщил Путин.
Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как весьма плодотворные, добавив, что взаимодействие между Россией и США будет продолжено. При этом он подчеркнул, что успехи российской армии на фронте положительно повлияли на ход и атмосферу переговоров.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
"Что случилось?" Недавняя идея Зеленского поразила пользователей Сети
13:45
 
РОССИЯУКРАИНАКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала