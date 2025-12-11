https://1prime.ru/20251211/rashody-865420772.html

Расходы СФР на поддержку семей с детьми выросли на 2,9%

Расходы СФР на поддержку семей с детьми выросли на 2,9% - 11.12.2025, ПРАЙМ

Расходы СФР на поддержку семей с детьми выросли на 2,9%

Расходы Социального фонда России (СФР) за январь-сентябрь 2025 года на реализацию мер социальной поддержки семей с детьми составили 1,6 триллиона рублей, что на | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T00:19+0300

2025-12-11T00:19+0300

2025-12-11T00:19+0300

экономика

россия

общество

рф

счетная палата

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865420772.jpg?1765401562

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Расходы Социального фонда России (СФР) за январь-сентябрь 2025 года на реализацию мер социальной поддержки семей с детьми составили 1,6 триллиона рублей, что на 2,9% больше расходов за аналогичный период прошлого года, основная доля (76,8%) пришлась на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении бюджета фонда. В целом расходы фонда за январь-сентябрь 2025 года выросли на 11,9% и составили 12,5 триллиона рублей, реализованы все мероприятия по повышению пенсий, пособий и иных социальных выплат, отмечается в докладе. "На реализацию мер социальной поддержки семей с детьми израсходовано 1,6 трлн рублей (67,1% от годового объема), что на 2,9% больше аналогичных расходов 2024 года. Основная доля в указанных расходах (76,8%, или 1,2 трлн рублей) приходится на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка", - говорится в материалах. Более 320 миллиардов рублей было направлено на реализацию дополнительных мер господдержки семей с детьми в виде материнского капитала. "Всего с начала реализации программы государственные сертификаты на маткапитал получили почти 15 млн семей с детьми (по состоянию на 1 октября 2025 года), в том числе за 9 месяцев 2025 года – 520,3 тысячи семей с детьми", - отмечается в материалах. Счетная палата отмечает, что доходы фонда за указанный период 2025 года составили 12,1 триллиона рублей, что на 6,5% больше показателя аналогичного периода 2024 года. Исполнение годового плана по доходам составило 72,8%. А дефицит бюджета фонда составил 374,4 миллиарда рублей. Остатки средств бюджета СФР на 1 октября 2025 года составили 1,6 триллиона рублей, отмечается в материалах.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, счетная палата