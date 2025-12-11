https://1prime.ru/20251211/rashody-865420944.html

Расходы СФР на пенсионное обеспечение выросли на 11,4%

Расходы СФР на пенсионное обеспечение выросли на 11,4%

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Расходы Социального фонда России (СФР) за январь-сентябрь 2025 года на пенсионное обеспечение граждан выросли на 914,5 миллиарда рублей, или на 11,4%, и на начало октября составили 8,9 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении бюджета фонда. "Расходы на пенсионное обеспечение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выросли на 914 473,92 млн рублей (на 11,4%) и на 1 октября 2025 года составили 8 925 797,82 млн рублей", - отметила Счетная палата. Выплата страховых пенсий осуществлялась с привлечением остатка средств по обязательному пенсионному страхованию, который на 1 января 2025 года составлял 652,17 миллиарда рублей, а также бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете бюджета фонда в объеме 1,48 триллиона рублей, отмечается в докладе. Фонд погасил бюджетные кредиты по состоянию на 1 октября 2025 года в полном объеме, указывается там. Страховые пенсии с 1 января 2025 года проиндексированы на 9,5%, с 1 февраля 2025 года государственные пособия, иные социальные выплаты, а также размер материнского (семейного) капитала – на 9,5%. С 1 апреля 2025 года социальные пенсии проиндексированы на 14,75%. Страховые пенсии с 1 августа 2025 года 9,31 миллионам работавшим в 2024 году пенсионерам увеличены в среднем на 286,45 рубля, отметила Счетная палата. "Всего на 1 октября 2025 года пенсии в фонде получают 40 661,84 тыс. человек, из них страховые пенсии – 36 481,33 тыс. человек, из которых страховые пенсии по старости – 32 747,93 тыс. человек. За год число пенсионеров сократилось на 453,41 тыс. человек, число работающих получателей пенсий – на 482,27 тыс. человек (на 6,2%)", - говорится в материалах. Расходы на федеральную социальную доплату к пенсии по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выросли на 27,925 миллиарда рублей (на 34%) и на 1 октября 2025 года составили 110,1 миллиарда рублей (70,8% годового объема), отмечается в материалах. "Федеральную социальную доплату к пенсии по состоянию на 1 октября 2025 года получают 3 366,32 тыс. пенсионеров в 60 субъектах Российской Федерации. Средний размер ФСД составляет 3 422,30 рубля", - говорится в материалах. В целом расходы фонда за январь-сентябрь 2025 года выросли на 11,9% и составили 12,5 триллиона рублей, реализованы все мероприятия по повышению пенсий, пособий и иных социальных выплат, отмечается в докладе.

