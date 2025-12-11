Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван средний размер социальной пенсии в России - 11.12.2025
Назван средний размер социальной пенсии в России
Назван средний размер социальной пенсии в России
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей в 2026 году, подсчитало РИА Новости по открытым данным. Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что социальную пенсию в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля. Согласно расчетам РИА Новости, после этой даты размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей. Социальную пенсию назначают нетрудоспособным россиянам по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца в ситуации, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.
Назван средний размер социальной пенсии в России

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей в 2026 году, подсчитало РИА Новости по открытым данным.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что социальную пенсию в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля.
Согласно расчетам РИА Новости, после этой даты размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей.
Социальную пенсию назначают нетрудоспособным россиянам по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца в ситуации, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.
 
