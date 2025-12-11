Назван средний размер социальной пенсии в России

https://1prime.ru/20251211/razmer-865422199.html

Средний размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей в 2026 году, подсчитало РИА Новости по открытым данным. | 11.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей в 2026 году, подсчитало РИА Новости по открытым данным. Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что социальную пенсию в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля. Согласно расчетам РИА Новости, после этой даты размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей. Социальную пенсию назначают нетрудоспособным россиянам по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца в ситуации, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.

