Назван средний размер социальной пенсии в России
Назван средний размер социальной пенсии в России
2025-12-11T01:56+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей в 2026 году, подсчитало РИА Новости по открытым данным.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что социальную пенсию в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля.
Согласно расчетам РИА Новости, после этой даты размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей.
Социальную пенсию назначают нетрудоспособным россиянам по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца в ситуации, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.
