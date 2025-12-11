https://1prime.ru/20251211/rejsy-865423343.html

По меньшей мере 25 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений

По меньшей мере 25 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений - 11.12.2025, ПРАЙМ

По меньшей мере 25 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений

По меньшей мере 25 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропортах Московского региона, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив онлайн-табло... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T04:24+0300

2025-12-11T04:24+0300

2025-12-11T04:24+0300

бизнес

нижний новгород

санкт-петербург

уфа

аэропорт шереметьево

аэропорт домодедово

аэропорт внуково

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865423343.jpg?1765416243

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. По меньшей мере 25 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропортах Московского региона, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив онлайн-табло воздушных гаваней. Аэропорт "Шереметьево" ранее сообщал об уходе 13 рейсов на запасные аэродромы в связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов. "В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании корректируют расписание полетов... 13 рейсов ушли на запасные аэродромы", - говорится в сообщении "Шереметьево". Согласно онлайн-табло аэропорта "Внуково", на запасные аэродромы ушли 11 рейсов. Их перенаправляют в Санкт-Петербург, Самару, Нижний Новгород и Уфу. Один рейс, направлявшийся в "Домодедово", переправили в Нижний Новгород. "Рейс Air Arabia G9 958 Шарджа - Москва (Домодедово) направлен в аэропорт Нижний Новгород (Стригино)", - сообщается в онлайн-табло. Табло аэропорта "Жуковский" не сообщает о направлении рейсов на запасные аэродромы. Последний самолет, прибывший в воздушную гавань, - рейс SZ 231 авиакомпании Somon Air из Душанбе, он приземлился в 00.14, до введения ограничений.

нижний новгород

санкт-петербург

уфа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, нижний новгород, санкт-петербург, уфа, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово, аэропорт внуково