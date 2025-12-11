https://1prime.ru/20251211/rejsy-865423343.html
По меньшей мере 25 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений
По меньшей мере 25 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений - 11.12.2025, ПРАЙМ
По меньшей мере 25 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений
По меньшей мере 25 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропортах Московского региона, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив онлайн-табло... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T04:24+0300
2025-12-11T04:24+0300
2025-12-11T04:24+0300
бизнес
нижний новгород
санкт-петербург
уфа
аэропорт шереметьево
аэропорт домодедово
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865423343.jpg?1765416243
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. По меньшей мере 25 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропортах Московского региона, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив онлайн-табло воздушных гаваней.
Аэропорт "Шереметьево" ранее сообщал об уходе 13 рейсов на запасные аэродромы в связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов.
"В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании корректируют расписание полетов... 13 рейсов ушли на запасные аэродромы", - говорится в сообщении "Шереметьево".
Согласно онлайн-табло аэропорта "Внуково", на запасные аэродромы ушли 11 рейсов. Их перенаправляют в Санкт-Петербург, Самару, Нижний Новгород и Уфу.
Один рейс, направлявшийся в "Домодедово", переправили в Нижний Новгород.
"Рейс Air Arabia G9 958 Шарджа - Москва (Домодедово) направлен в аэропорт Нижний Новгород (Стригино)", - сообщается в онлайн-табло.
Табло аэропорта "Жуковский" не сообщает о направлении рейсов на запасные аэродромы. Последний самолет, прибывший в воздушную гавань, - рейс SZ 231 авиакомпании Somon Air из Душанбе, он приземлился в 00.14, до введения ограничений.
нижний новгород
санкт-петербург
уфа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, нижний новгород, санкт-петербург, уфа, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово, аэропорт внуково
Бизнес, НИЖНИЙ НОВГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Уфа, аэропорт Шереметьево, аэропорт Домодедово, аэропорт Внуково
По меньшей мере 25 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений
По меньшей мере 25 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропортах Москвы
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. По меньшей мере 25 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропортах Московского региона, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив онлайн-табло воздушных гаваней.
Аэропорт "Шереметьево" ранее сообщал об уходе 13 рейсов на запасные аэродромы в связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов.
"В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании корректируют расписание полетов... 13 рейсов ушли на запасные аэродромы", - говорится в сообщении "Шереметьево".
Согласно онлайн-табло аэропорта "Внуково", на запасные аэродромы ушли 11 рейсов. Их перенаправляют в Санкт-Петербург, Самару, Нижний Новгород и Уфу.
Один рейс, направлявшийся в "Домодедово", переправили в Нижний Новгород.
"Рейс Air Arabia G9 958 Шарджа - Москва (Домодедово) направлен в аэропорт Нижний Новгород (Стригино)", - сообщается в онлайн-табло.
Табло аэропорта "Жуковский" не сообщает о направлении рейсов на запасные аэродромы. Последний самолет, прибывший в воздушную гавань, - рейс SZ 231 авиакомпании Somon Air из Душанбе, он приземлился в 00.14, до введения ограничений.