Подросток пожаловался в саратовское правительство на блокировку Roblox

Подросток пожаловался в саратовское правительство на блокировку Roblox - 11.12.2025

Подросток пожаловался в саратовское правительство на блокировку Roblox

Самый молодой пользователь сервиса "Госуслуги. Решаем вместе" в Саратовской области пожаловался в правительство региона на блокировку игры Roblox, сообщили в... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T11:35+0300

2025-12-11T11:35+0300

2025-12-11T11:35+0300

САРАТОВ, 11 дек - ПРАЙМ. Самый молодой пользователь сервиса "Госуслуги. Решаем вместе" в Саратовской области пожаловался в правительство региона на блокировку игры Roblox, сообщили в областном министерстве цифрового развития и связи. "Зафиксирован самый молодой пользователь сервиса "Госуслуги. Решаем вместе" в Саратовской области. Ему 12 лет. В правительство Саратовской области через платформу обратной связи, или сервис "Госуслуги. Решаем вместе", поступило обращение Никиты из города Балашова, 2013 года рождения. Он пожаловался на блокировку игры Roblox, популярной среди молодежи", - сообщило минцифры региона на своей странице во ВКонтакте. В ведомстве уточнили, что перенаправили обращение подростка в Роскомнадзор. В Роскомнадзоре 3 декабря заявили, что игровую площадку Roblox заблокировали в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики* (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие дети в России пишут обращения о заблокированной игре Roblox.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

