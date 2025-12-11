Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
11.12.2025 Подросток пожаловался в саратовское правительство на блокировку Roblox
Подросток пожаловался в саратовское правительство на блокировку Roblox
САРАТОВ, 11 дек - ПРАЙМ. Самый молодой пользователь сервиса "Госуслуги. Решаем вместе" в Саратовской области пожаловался в правительство региона на блокировку игры Roblox, сообщили в областном министерстве цифрового развития и связи. "Зафиксирован самый молодой пользователь сервиса "Госуслуги. Решаем вместе" в Саратовской области. Ему 12 лет. В правительство Саратовской области через платформу обратной связи, или сервис "Госуслуги. Решаем вместе", поступило обращение Никиты из города Балашова, 2013 года рождения. Он пожаловался на блокировку игры Roblox, популярной среди молодежи", - сообщило минцифры региона на своей странице во ВКонтакте. В ведомстве уточнили, что перенаправили обращение подростка в Роскомнадзор. В Роскомнадзоре 3 декабря заявили, что игровую площадку Roblox заблокировали в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики* (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие дети в России пишут обращения о заблокированной игре Roblox.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
11:35 11.12.2025
 
Подросток пожаловался в саратовское правительство на блокировку Roblox

В саратовское правительство поступила жалоба 12-летнего подростка на блокировку Roblox

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПриложение Госуслуги на экране смартфона
Приложение Госуслуги на экране смартфона - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Приложение Госуслуги на экране смартфона. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
САРАТОВ, 11 дек - ПРАЙМ. Самый молодой пользователь сервиса "Госуслуги. Решаем вместе" в Саратовской области пожаловался в правительство региона на блокировку игры Roblox, сообщили в областном министерстве цифрового развития и связи.
"Зафиксирован самый молодой пользователь сервиса "Госуслуги. Решаем вместе" в Саратовской области. Ему 12 лет. В правительство Саратовской области через платформу обратной связи, или сервис "Госуслуги. Решаем вместе", поступило обращение Никиты из города Балашова, 2013 года рождения. Он пожаловался на блокировку игры Roblox, популярной среди молодежи", - сообщило минцифры региона на своей странице во ВКонтакте.
В ведомстве уточнили, что перенаправили обращение подростка в Роскомнадзор.
В Роскомнадзоре 3 декабря заявили, что игровую площадку Roblox заблокировали в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики* (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие дети в России пишут обращения о заблокированной игре Roblox.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
 
