Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Toyota зарегистрировала в России пять товарных знаков за месяц - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/rospatent-865445927.html
Toyota зарегистрировала в России пять товарных знаков за месяц
Toyota зарегистрировала в России пять товарных знаков за месяц - 11.12.2025, ПРАЙМ
Toyota зарегистрировала в России пять товарных знаков за месяц
Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, смог зарегистрировать минимум пять товарных знаков за последний месяц, выяснило РИА... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T16:11+0300
2025-12-11T16:11+0300
бизнес
россия
toyota
роспатент
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/04/852592172_0:19:3337:1896_1920x0_80_0_0_4ef8bde84b77f383e308208b4acf003a.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, смог зарегистрировать минимум пять товарных знаков за последний месяц, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, в декабре 2025 года ведомство приняло решение о регистрации товарных знаков Vellfire, Carina, Alphard и Celica до 2034-2035 годов. Заявка на регистрацию товарного знака Starlet поступила в марте 2025 года и будет действовать до 2035 года. В качестве правообладателя указана компания "Тойота Дзидося Кабусики Кайся". Под этими брендами автоконцерн хочет продавать в России автомобили, внедорожники, электромобили и комплектующие для них. Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/04/852592172_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9abd055b9cea29e052a82d71433f217e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, toyota, роспатент, toyota camry
Бизнес, РОССИЯ, Toyota, Роспатент, Toyota Camry
16:11 11.12.2025
 
Toyota зарегистрировала в России пять товарных знаков за месяц

Toyota зарегистрировала в России минимум пять товарных знаков за последний месяц

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛоготип Toyota
Логотип Toyota - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Логотип Toyota. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, смог зарегистрировать минимум пять товарных знаков за последний месяц, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, в декабре 2025 года ведомство приняло решение о регистрации товарных знаков Vellfire, Carina, Alphard и Celica до 2034-2035 годов. Заявка на регистрацию товарного знака Starlet поступила в марте 2025 года и будет действовать до 2035 года. В качестве правообладателя указана компания "Тойота Дзидося Кабусики Кайся".
Под этими брендами автоконцерн хочет продавать в России автомобили, внедорожники, электромобили и комплектующие для них.
Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.
 
БизнесРОССИЯToyotaРоспатентToyota Camry
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала