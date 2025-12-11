Toyota зарегистрировала в России пять товарных знаков за месяц

https://1prime.ru/20251211/rospatent-865445927.html

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, смог зарегистрировать минимум пять товарных знаков за последний месяц, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, в декабре 2025 года ведомство приняло решение о регистрации товарных знаков Vellfire, Carina, Alphard и Celica до 2034-2035 годов. Заявка на регистрацию товарного знака Starlet поступила в марте 2025 года и будет действовать до 2035 года. В качестве правообладателя указана компания "Тойота Дзидося Кабусики Кайся". Под этими брендами автоконцерн хочет продавать в России автомобили, внедорожники, электромобили и комплектующие для них. Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.

