https://1prime.ru/20251211/rossija-865424549.html
Россия стала третьей страной G20 по уровню профицита внешней торговли
Россия стала третьей страной G20 по уровню профицита внешней торговли - 11.12.2025, ПРАЙМ
Россия стала третьей страной G20 по уровню профицита внешней торговли
Россия по итогам января-сентября стала третьей страной "Большой двадцатки" по уровню профицита внешней торговли, показал анализ РИА Новости открытых данных. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T06:15+0300
2025-12-11T06:15+0300
2025-12-11T06:15+0300
экономика
мировая экономика
китай
германия
южная корея
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865424549.jpg?1765422952
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия по итогам января-сентября стала третьей страной "Большой двадцатки" по уровню профицита внешней торговли, показал анализ РИА Новости открытых данных.
Больше всего за девять месяцев чистых доходов от торговли с другими странами заработал Китай - 874,76 миллиарда долларов. На втором месте расположилась Германия с 169,4 миллиарда долларов. Тройку лидеров замкнула Россия, получившая торговый профицит в 101,7 миллиарда долларов.
Южная Корея в отчетном периоде экспортировала товаров больше, чем импортировала, на 50,82 миллиарда долларов, а Саудовская Аравия - на 43 миллиарда долларов. Чуть меньше у Италии, чье положительное сальдо торгового баланса составило 40 миллиардов долларов.
Торговый профицит Индонезии за первые три квартала этого года составил 33,5 миллиарда долларов, а Австралии - 22,7 миллиарда. Совсем скромные суммы на внешней торговле смогли заработать Южная Африка (7 миллиардов долларов) и Аргентина (5,7 миллиарда).
В то же время у восьми стран "Большой двадцатки" торговля оказалась в дефиците, при этом самый значительный уровень был зафиксирован в США - 713,7 миллиарда долларов. Более чем втрое меньше "в минус" ушла Индия с 214,6 миллиарда долларов, а у Турции отрицательное сальдо торгового баланса составило всего 67,1 миллиарда долларов.
Также торговый дефицит за первые девять месяцев текущего года получили Франция, Мексика, Великобритания, Канада и Япония.
китай
германия
южная корея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, германия, южная корея
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Россия стала третьей страной G20 по уровню профицита внешней торговли
Россия стала третьей страной "Большой двадцатки" по уровню профицита внешней торговли
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия по итогам января-сентября стала третьей страной "Большой двадцатки" по уровню профицита внешней торговли, показал анализ РИА Новости открытых данных.
Больше всего за девять месяцев чистых доходов от торговли с другими странами заработал Китай - 874,76 миллиарда долларов. На втором месте расположилась Германия с 169,4 миллиарда долларов. Тройку лидеров замкнула Россия, получившая торговый профицит в 101,7 миллиарда долларов.
Южная Корея в отчетном периоде экспортировала товаров больше, чем импортировала, на 50,82 миллиарда долларов, а Саудовская Аравия - на 43 миллиарда долларов. Чуть меньше у Италии, чье положительное сальдо торгового баланса составило 40 миллиардов долларов.
Торговый профицит Индонезии за первые три квартала этого года составил 33,5 миллиарда долларов, а Австралии - 22,7 миллиарда. Совсем скромные суммы на внешней торговле смогли заработать Южная Африка (7 миллиардов долларов) и Аргентина (5,7 миллиарда).
В то же время у восьми стран "Большой двадцатки" торговля оказалась в дефиците, при этом самый значительный уровень был зафиксирован в США - 713,7 миллиарда долларов. Более чем втрое меньше "в минус" ушла Индия с 214,6 миллиарда долларов, а у Турции отрицательное сальдо торгового баланса составило всего 67,1 миллиарда долларов.
Также торговый дефицит за первые девять месяцев текущего года получили Франция, Мексика, Великобритания, Канада и Япония.