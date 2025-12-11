Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стала третьей страной G20 по уровню профицита внешней торговли - 11.12.2025, ПРАЙМ
Россия стала третьей страной G20 по уровню профицита внешней торговли
Россия стала третьей страной G20 по уровню профицита внешней торговли - 11.12.2025, ПРАЙМ
Россия стала третьей страной G20 по уровню профицита внешней торговли
2025-12-11T06:15+0300
2025-12-11T06:15+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия по итогам января-сентября стала третьей страной "Большой двадцатки" по уровню профицита внешней торговли, показал анализ РИА Новости открытых данных. Больше всего за девять месяцев чистых доходов от торговли с другими странами заработал Китай - 874,76 миллиарда долларов. На втором месте расположилась Германия с 169,4 миллиарда долларов. Тройку лидеров замкнула Россия, получившая торговый профицит в 101,7 миллиарда долларов. Южная Корея в отчетном периоде экспортировала товаров больше, чем импортировала, на 50,82 миллиарда долларов, а Саудовская Аравия - на 43 миллиарда долларов. Чуть меньше у Италии, чье положительное сальдо торгового баланса составило 40 миллиардов долларов. Торговый профицит Индонезии за первые три квартала этого года составил 33,5 миллиарда долларов, а Австралии - 22,7 миллиарда. Совсем скромные суммы на внешней торговле смогли заработать Южная Африка (7 миллиардов долларов) и Аргентина (5,7 миллиарда). В то же время у восьми стран "Большой двадцатки" торговля оказалась в дефиците, при этом самый значительный уровень был зафиксирован в США - 713,7 миллиарда долларов. Более чем втрое меньше "в минус" ушла Индия с 214,6 миллиарда долларов, а у Турции отрицательное сальдо торгового баланса составило всего 67,1 миллиарда долларов. Также торговый дефицит за первые девять месяцев текущего года получили Франция, Мексика, Великобритания, Канада и Япония.
06:15 11.12.2025
 
Россия стала третьей страной G20 по уровню профицита внешней торговли

Россия стала третьей страной "Большой двадцатки" по уровню профицита внешней торговли

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия по итогам января-сентября стала третьей страной "Большой двадцатки" по уровню профицита внешней торговли, показал анализ РИА Новости открытых данных.
Больше всего за девять месяцев чистых доходов от торговли с другими странами заработал Китай - 874,76 миллиарда долларов. На втором месте расположилась Германия с 169,4 миллиарда долларов. Тройку лидеров замкнула Россия, получившая торговый профицит в 101,7 миллиарда долларов.
Южная Корея в отчетном периоде экспортировала товаров больше, чем импортировала, на 50,82 миллиарда долларов, а Саудовская Аравия - на 43 миллиарда долларов. Чуть меньше у Италии, чье положительное сальдо торгового баланса составило 40 миллиардов долларов.
Торговый профицит Индонезии за первые три квартала этого года составил 33,5 миллиарда долларов, а Австралии - 22,7 миллиарда. Совсем скромные суммы на внешней торговле смогли заработать Южная Африка (7 миллиардов долларов) и Аргентина (5,7 миллиарда).
В то же время у восьми стран "Большой двадцатки" торговля оказалась в дефиците, при этом самый значительный уровень был зафиксирован в США - 713,7 миллиарда долларов. Более чем втрое меньше "в минус" ушла Индия с 214,6 миллиарда долларов, а у Турции отрицательное сальдо торгового баланса составило всего 67,1 миллиарда долларов.
Также торговый дефицит за первые девять месяцев текущего года получили Франция, Мексика, Великобритания, Канада и Япония.
 
