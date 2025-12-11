Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне назвали желаемый размер зарплаты в новом году - 11.12.2025, ПРАЙМ
Россияне назвали желаемый размер зарплаты в новом году
Россияне назвали желаемый размер зарплаты в новом году - 11.12.2025, ПРАЙМ
Россияне назвали желаемый размер зарплаты в новом году
Россияне назвали желаемый размер зарплаты в новом году, в среднем они хотели бы получать около 187 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T04:48+0300
2025-12-11T04:48+0300
экономика
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865423535.jpg?1765417693
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россияне назвали желаемый размер зарплаты в новом году, в среднем они хотели бы получать около 187 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "Россиян спросили, какую сумму ежемесячного дохода они хотели бы иметь в новом году. В среднем они хотели бы получать 187 250 рублей", - говорится в исследовании, в рамках которого были опрошены более 3 тысяч респондентов по всей России в ноябре-декабре 2025 года. В ходе опроса у россиян спросили, какую сумму ежемесячного дохода они хотели бы иметь в новом году. Так, 17,2% опрошенных ответили, что хотели бы получать около 275 тысяч рублей, 17% хотели бы иметь зарплату около 330 тысяч рублей, 11,6% - около 200 тысяч, а 5,4% - 250 тысяч рублей. В качестве желаемой зарплаты 14,5% респондентов указали 150 тысяч рублей, 16,5% - около 100 тысяч, а 17,8% ответили, что им хватило бы 50 тысяч рублей.
общество , россия
Экономика, Общество , РОССИЯ
04:48 11.12.2025
 
Россияне назвали желаемый размер зарплаты в новом году

Webbankir: россияне назвали желаемый размер зарплаты в новом году

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россияне назвали желаемый размер зарплаты в новом году, в среднем они хотели бы получать около 187 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.
"Россиян спросили, какую сумму ежемесячного дохода они хотели бы иметь в новом году. В среднем они хотели бы получать 187 250 рублей", - говорится в исследовании, в рамках которого были опрошены более 3 тысяч респондентов по всей России в ноябре-декабре 2025 года.
В ходе опроса у россиян спросили, какую сумму ежемесячного дохода они хотели бы иметь в новом году. Так, 17,2% опрошенных ответили, что хотели бы получать около 275 тысяч рублей, 17% хотели бы иметь зарплату около 330 тысяч рублей, 11,6% - около 200 тысяч, а 5,4% - 250 тысяч рублей.
В качестве желаемой зарплаты 14,5% респондентов указали 150 тысяч рублей, 16,5% - около 100 тысяч, а 17,8% ответили, что им хватило бы 50 тысяч рублей.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯ
 
 
