https://1prime.ru/20251211/rossijane-865423535.html

Россияне назвали желаемый размер зарплаты в новом году

Россияне назвали желаемый размер зарплаты в новом году - 11.12.2025, ПРАЙМ

Россияне назвали желаемый размер зарплаты в новом году

Россияне назвали желаемый размер зарплаты в новом году, в среднем они хотели бы получать около 187 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T04:48+0300

2025-12-11T04:48+0300

2025-12-11T04:48+0300

экономика

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865423535.jpg?1765417693

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россияне назвали желаемый размер зарплаты в новом году, в среднем они хотели бы получать около 187 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "Россиян спросили, какую сумму ежемесячного дохода они хотели бы иметь в новом году. В среднем они хотели бы получать 187 250 рублей", - говорится в исследовании, в рамках которого были опрошены более 3 тысяч респондентов по всей России в ноябре-декабре 2025 года. В ходе опроса у россиян спросили, какую сумму ежемесячного дохода они хотели бы иметь в новом году. Так, 17,2% опрошенных ответили, что хотели бы получать около 275 тысяч рублей, 17% хотели бы иметь зарплату около 330 тысяч рублей, 11,6% - около 200 тысяч, а 5,4% - 250 тысяч рублей. В качестве желаемой зарплаты 14,5% респондентов указали 150 тысяч рублей, 16,5% - около 100 тысяч, а 17,8% ответили, что им хватило бы 50 тысяч рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия