https://1prime.ru/20251211/rossijanin-865422361.html
2025-12-11T02:05+0300
2025-12-11T02:05+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Каждый третий российский турист боится остаться без связи во время путешествия, это может быть особенно неприятно, когда речь идет о поездках за границу, говорится в совместном исследовании "Лаборатории Касперского" и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое есть у РИА Новости. "Каждый третий опрошенный в России путешественник (33%) боится остаться без связи во время поездки. Это может создать множество неудобств - например, человек не сможет связаться с близкими в экстренной ситуации или воспользоваться интернетом, чтобы зайти в важный сервис. Более критичным вопрос доступа к сети может оказаться во время зарубежных поездок", - отмечается в исследовании, в котором приняла участие 1 тысяча россиян. Чтобы оставаться на связи за рубежом, чаще всего туристы пользуются мобильной связью. Отмечается, что большинство предпочитают сим-карты. Так, 47% из таких покупают сим-карты местных операторов, еще 37% подключают роуминг на домашней сим-карте, а 12% используют виртуальную eSIM. Кроме того, 59% россиян за границей подключаются и к публичным точкам Wi-Fi. "На предстоящие новогодние праздники на заграничные направления приходится каждое пятое бронирование, совершенное российскими туристами. В прошлом году доля была ниже и насчитывала 18%", - отметила управляющий директор сервиса "Островок" Ирина Козлова. По ее словам, больше половины поездок приходится на ближнее зарубежье - Белоруссию, Грузию, Казахстан, Узбекистан.
02:05 11.12.2025
 
Каждый третий россиянин боится остаться без связи во время путешествия

"Островок": каждый третий россиянин боится остаться без связи во время путешествия

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Каждый третий российский турист боится остаться без связи во время путешествия, это может быть особенно неприятно, когда речь идет о поездках за границу, говорится в совместном исследовании "Лаборатории Касперского" и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое есть у РИА Новости.
"Каждый третий опрошенный в России путешественник (33%) боится остаться без связи во время поездки. Это может создать множество неудобств - например, человек не сможет связаться с близкими в экстренной ситуации или воспользоваться интернетом, чтобы зайти в важный сервис. Более критичным вопрос доступа к сети может оказаться во время зарубежных поездок", - отмечается в исследовании, в котором приняла участие 1 тысяча россиян.
Чтобы оставаться на связи за рубежом, чаще всего туристы пользуются мобильной связью. Отмечается, что большинство предпочитают сим-карты. Так, 47% из таких покупают сим-карты местных операторов, еще 37% подключают роуминг на домашней сим-карте, а 12% используют виртуальную eSIM.
Кроме того, 59% россиян за границей подключаются и к публичным точкам Wi-Fi.
"На предстоящие новогодние праздники на заграничные направления приходится каждое пятое бронирование, совершенное российскими туристами. В прошлом году доля была ниже и насчитывала 18%", - отметила управляющий директор сервиса "Островок" Ирина Козлова.
По ее словам, больше половины поездок приходится на ближнее зарубежье - Белоруссию, Грузию, Казахстан, Узбекистан.
 
БизнесТуризмРОССИЯБЕЛОРУССИЯГРУЗИЯКАЗАХСТАН
 
 
