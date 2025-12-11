https://1prime.ru/20251211/rossiya-865438811.html
Россия заинтересована в притоке зарубежных инвестиций, заявил Песков
2025-12-11T13:17+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в притоке зарубежных инвестиций. "Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций. Россия - это привлекательный и очень выгодный рынок для зарубежных инвестиций. Мы знаем, что какие-то инвесторы ушли, их место моментально было занято другими инвесторами - это закон экономики. Мы заинтересованы в притоке зарубежных инвестиций", - сказал Песков журналистам. Ранее администрация президента США Дональда Трампа передала коллегам в Европе документы, касающиеся планов экономического восстановления Украины и возобновления экономических связей с Россией после завершения конфликта, пишет газета Wall Street Journal.
