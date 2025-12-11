https://1prime.ru/20251211/rossiya-865440505.html
В России проиндексируют социальные пенсии
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин. "Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионеров", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
