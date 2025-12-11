Курс рубля перешел к снижению к юаню

https://1prime.ru/20251211/rubl-865435196.html

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Рубль переходит к снижению курса к юаню в первые часы торгов четверга после позитивного их открытия, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.12 мск растет на 4 копейки относительно предыдущего закрытия - до 11,21 рубля. На старте торгов китайская валюта дешевела на те же 4 копейки. Юань продолжит "обживать" диапазон 10,8-11,3 рубля в ближайшее время, предполагает Евгений Локтюхов из ПСБ. "В целом курс юаня достаточно технично отскочил от района 10,8 руб. Однако для бурного развития роста валютных курсов мы достаточных оснований пока не видим", - добавляет он. "Мы предупреждали, что сопротивление 11 по паре юань-рубль не станет серьезным препятствием. Сегодня очень вероятно пара будет штурмовать следующею преграду в районе 11,2 рубля. На нее также не стоит полагаться", - считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Укрепление рубля в последние недели поддерживалось высоким объемом предложения валюты при слабом спросе, но сейчас ситуация меняется. При отсутствии внешних шоков ожидаем умеренную стабильность в районе 77-79 рублей за доллар", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Однако по мере приближения новогодних праздников и в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ волатильность может нарастать, отмечает он.

