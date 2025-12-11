Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля перешел к снижению к юаню - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/rubl-865435196.html
Курс рубля перешел к снижению к юаню
Курс рубля перешел к снижению к юаню - 11.12.2025, ПРАЙМ
Курс рубля перешел к снижению к юаню
Рубль переходит к снижению курса к юаню в первые часы торгов четверга после позитивного их открытия, следует из данных Московской биржи. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T12:19+0300
2025-12-11T12:19+0300
рынок
евгений локтюхов
псб
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Рубль переходит к снижению курса к юаню в первые часы торгов четверга после позитивного их открытия, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.12 мск растет на 4 копейки относительно предыдущего закрытия - до 11,21 рубля. На старте торгов китайская валюта дешевела на те же 4 копейки. Юань продолжит "обживать" диапазон 10,8-11,3 рубля в ближайшее время, предполагает Евгений Локтюхов из ПСБ. "В целом курс юаня достаточно технично отскочил от района 10,8 руб. Однако для бурного развития роста валютных курсов мы достаточных оснований пока не видим", - добавляет он. "Мы предупреждали, что сопротивление 11 по паре юань-рубль не станет серьезным препятствием. Сегодня очень вероятно пара будет штурмовать следующею преграду в районе 11,2 рубля. На нее также не стоит полагаться", - считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Укрепление рубля в последние недели поддерживалось высоким объемом предложения валюты при слабом спросе, но сейчас ситуация меняется. При отсутствии внешних шоков ожидаем умеренную стабильность в районе 77-79 рублей за доллар", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Однако по мере приближения новогодних праздников и в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ волатильность может нарастать, отмечает он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98ca6ed06075f7335114a0828abd72ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, евгений локтюхов, псб, ук альфа-капитал
Рынок, Евгений Локтюхов, ПСБ, УК Альфа-Капитал
12:19 11.12.2025
 
Курс рубля перешел к снижению к юаню

Рубль переходит к снижению курса к юаню в первые часы торгов четверга

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Рубль переходит к снижению курса к юаню в первые часы торгов четверга после позитивного их открытия, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.12 мск растет на 4 копейки относительно предыдущего закрытия - до 11,21 рубля. На старте торгов китайская валюта дешевела на те же 4 копейки.
Юань продолжит "обживать" диапазон 10,8-11,3 рубля в ближайшее время, предполагает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"В целом курс юаня достаточно технично отскочил от района 10,8 руб. Однако для бурного развития роста валютных курсов мы достаточных оснований пока не видим", - добавляет он.
"Мы предупреждали, что сопротивление 11 по паре юань-рубль не станет серьезным препятствием. Сегодня очень вероятно пара будет штурмовать следующею преграду в районе 11,2 рубля. На нее также не стоит полагаться", - считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
"Укрепление рубля в последние недели поддерживалось высоким объемом предложения валюты при слабом спросе, но сейчас ситуация меняется. При отсутствии внешних шоков ожидаем умеренную стабильность в районе 77-79 рублей за доллар", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
Однако по мере приближения новогодних праздников и в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ волатильность может нарастать, отмечает он.
 
РынокЕвгений ЛоктюховПСБУК Альфа-Капитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала