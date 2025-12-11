Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет на геополитических новостях - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/rynok-865430421.html
Российский рынок акций растет на геополитических новостях
Российский рынок акций растет на геополитических новостях - 11.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет на геополитических новостях
Российский рынок акций начинает основную торговую сессию четверга ростом на фоне поступающих геополитических новостей и макроэкономических данных, следует из... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T10:37+0300
2025-12-11T10:37+0300
рынок
акции
торги
мосбиржа
эн+ груп
афк "система"
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/36/833983656_0:11:3091:1750_1920x0_80_0_0_b8498fc429d0dc6160b31c50dc15a11f.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию четверга ростом на фоне поступающих геополитических новостей и макроэкономических данных, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,67% относительно предыдущего закрытия - до 2 738,79 пункта. В лидерах роста привилегированные акции "Ленэнерго" (+2,46%), обыкновенные акции ТГК-1 (+2,18%), "Эн+ Груп" (+2,18%), "АФК Система" (+2%) и "Сегежи" (+1,86%). Снижаются среди бумаг, входящих в расчет основного индекса Московской биржи, акции "Акрона" (-0,73%), "Московского кредитного банка" (-0,65%), "Башнефти" (-0,24%) и "Озона" (-0,01%). "Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи останется в коридоре 2 700 - 2 800 пунктов, сохраняя склонность к повышению в направлении верхней границы диапазона на фоне поступающих геополитических новостей и макроэкономических данных", - анализирует Егор Зиновьев из компании "Цифра брокер". "Сегодня индекс Мосбиржи будет находиться в широком диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Ждем конкретных новостей для выхода из него, а пока сохраняется неопределенность", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/36/833983656_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_d63c58a36669e88c5a7d4320d472741d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, торги, мосбиржа, эн+ груп, афк "система"
Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, Эн+ Груп, АФК "Система"
10:37 11.12.2025
 
Российский рынок акций растет на геополитических новостях

Российский рынок акций начал основную торговую сессию ростом на геополитических новостях

© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкМосковская Биржа
Московская Биржа - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Московская Биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию четверга ростом на фоне поступающих геополитических новостей и макроэкономических данных, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,67% относительно предыдущего закрытия - до 2 738,79 пункта.
В лидерах роста привилегированные акции "Ленэнерго" (+2,46%), обыкновенные акции ТГК-1 (+2,18%), "Эн+ Груп" (+2,18%), "АФК Система" (+2%) и "Сегежи" (+1,86%).
Снижаются среди бумаг, входящих в расчет основного индекса Московской биржи, акции "Акрона" (-0,73%), "Московского кредитного банка" (-0,65%), "Башнефти" (-0,24%) и "Озона" (-0,01%).
"Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи останется в коридоре 2 700 - 2 800 пунктов, сохраняя склонность к повышению в направлении верхней границы диапазона на фоне поступающих геополитических новостей и макроэкономических данных", - анализирует Егор Зиновьев из компании "Цифра брокер".
"Сегодня индекс Мосбиржи будет находиться в широком диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Ждем конкретных новостей для выхода из него, а пока сохраняется неопределенность", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ.
 
РынокАкцииТоргиМосбиржаЭн+ ГрупАФК "Система"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала