Российский рынок акций растет на геополитических новостях
Российский рынок акций растет на геополитических новостях - 11.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет на геополитических новостях
Российский рынок акций начинает основную торговую сессию четверга ростом на фоне поступающих геополитических новостей и макроэкономических данных, следует из... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T10:37+0300
2025-12-11T10:37+0300
2025-12-11T10:37+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию четверга ростом на фоне поступающих геополитических новостей и макроэкономических данных, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,67% относительно предыдущего закрытия - до 2 738,79 пункта. В лидерах роста привилегированные акции "Ленэнерго" (+2,46%), обыкновенные акции ТГК-1 (+2,18%), "Эн+ Груп" (+2,18%), "АФК Система" (+2%) и "Сегежи" (+1,86%). Снижаются среди бумаг, входящих в расчет основного индекса Московской биржи, акции "Акрона" (-0,73%), "Московского кредитного банка" (-0,65%), "Башнефти" (-0,24%) и "Озона" (-0,01%). "Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи останется в коридоре 2 700 - 2 800 пунктов, сохраняя склонность к повышению в направлении верхней границы диапазона на фоне поступающих геополитических новостей и макроэкономических данных", - анализирует Егор Зиновьев из компании "Цифра брокер". "Сегодня индекс Мосбиржи будет находиться в широком диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Ждем конкретных новостей для выхода из него, а пока сохраняется неопределенность", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ.
