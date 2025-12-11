https://1prime.ru/20251211/rynok-865445707.html

Российский рынок акций растет во второй половине основной торговой сессии

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет во второй половине основной торговой сессии четверга, продолжая отыгрывать позитив в геополитике и недавние данные по инфляции, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.14 мск рос на 1,02%, до 2 748,53 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,08% - до 61,54 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи поднимается.., отыгрывая оптимизм вокруг заявлений президента США Дональда Трампа о возможном прогрессе в переговорах по Украине, а также публикацию статданных о замедлении инфляции в РФ. Позитивный фон сформировался, во-первых, благодаря новым комментариям Трампа: президент США подчеркнул, что на выходных в Европе могут пройти новые раунды переговоров с участием ключевых западных лидеров и выразил осторожный оптимизм относительно украинского урегулирования", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". "Сегодня индекс Мосбиржи отыгрывает позитивные данные по инфляции, что в преддверии заседания Банка России повышает вероятность продолжения снижения ключевой ставки. Все больше экспертов и участников рынка ожидают снижения ставки уже на 100 базисных пунктов", - делится Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Инвесторы рассчитывают, что оживление переговорного процесса повысит шансы на постепенное снижение геополитических рисков, отметил он. "Бенчмарк превысил порог 2 750 пунктов впервые за 1,5 месяца. В рубле продолжается негативная динамика. Нефтяные цены находятся ниже 62 доллара за баррель. Падение нефтяных котировок – неблагоприятный фактор для компаний отрасли, однако во многом он уже учтен в стоимости акций. Цены на нефть снижаются четыре месяца подряд из-за "навеса" предложения", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая". В лидерах роста акции "Эн+ Груп" (+3,63%), "Мечела" (+3,59%), "Самолета" (+2,76%), префы "Ленэнерго" (+2,53%) и обыкновенные акции ОГК-2 (+2,38%). "Акции "Мечела" не оставляют попыток восстановления от локальных минимумов. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сегодня при этом сообщил об ожиданиях сохранения добычи угля в 2025 году на уровне 2024 года. Бумаги "Эн+ Груп", очевидно, поддерживало возобновление роста цен на алюминий, которые в четверг стремились к достигнутому в ноябре пику с 2022 года 2 922 доллара за тонну", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения - бумаги "Магнита" (-1,43%), "Вуш Холдинга" (-0,98%), "Акрона" (-0,68%), "Соллерса" (-0,41%) и "Группы Позитив" (-0,22%). "В четверг ожидаем закрытие рынка в диапазоне 2 730 - 2 750 пунктов. Для дальнейшего роста и преодоления сопротивления на уровне 2 750 пунктов рынку определенно нужны будут более весомые поводы. Возможно, это станут позитивные итоги предстоящего этапа переговорного прогресса по украинскому конфликту. В противном случае индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2 650 - 2 750 пунктов", - считает Муштаков. Магомедов ожидает закрытия рынка в "зеленой" зоне.

2025

