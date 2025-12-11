Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет во второй половине основной торговой сессии - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/rynok-865445707.html
Российский рынок акций растет во второй половине основной торговой сессии
Российский рынок акций растет во второй половине основной торговой сессии - 11.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет во второй половине основной торговой сессии
Российский рынок акций растет во второй половине основной торговой сессии четверга, продолжая отыгрывать позитив в геополитике и недавние данные по инфляции,... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T16:09+0300
2025-12-11T16:09+0300
рынок
торги
индексы
сша
рф
украина
дональд трамп
сергей цивилев
елена кожухова
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/34/832853427_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_4fda21677b55cfc4fa5e6ab2360fb14f.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет во второй половине основной торговой сессии четверга, продолжая отыгрывать позитив в геополитике и недавние данные по инфляции, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.14 мск рос на 1,02%, до 2 748,53 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,08% - до 61,54 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи поднимается.., отыгрывая оптимизм вокруг заявлений президента США Дональда Трампа о возможном прогрессе в переговорах по Украине, а также публикацию статданных о замедлении инфляции в РФ. Позитивный фон сформировался, во-первых, благодаря новым комментариям Трампа: президент США подчеркнул, что на выходных в Европе могут пройти новые раунды переговоров с участием ключевых западных лидеров и выразил осторожный оптимизм относительно украинского урегулирования", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". "Сегодня индекс Мосбиржи отыгрывает позитивные данные по инфляции, что в преддверии заседания Банка России повышает вероятность продолжения снижения ключевой ставки. Все больше экспертов и участников рынка ожидают снижения ставки уже на 100 базисных пунктов", - делится Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Инвесторы рассчитывают, что оживление переговорного процесса повысит шансы на постепенное снижение геополитических рисков, отметил он. "Бенчмарк превысил порог 2 750 пунктов впервые за 1,5 месяца. В рубле продолжается негативная динамика. Нефтяные цены находятся ниже 62 доллара за баррель. Падение нефтяных котировок – неблагоприятный фактор для компаний отрасли, однако во многом он уже учтен в стоимости акций. Цены на нефть снижаются четыре месяца подряд из-за "навеса" предложения", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая". В лидерах роста акции "Эн+ Груп" (+3,63%), "Мечела" (+3,59%), "Самолета" (+2,76%), префы "Ленэнерго" (+2,53%) и обыкновенные акции ОГК-2 (+2,38%). "Акции "Мечела" не оставляют попыток восстановления от локальных минимумов. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сегодня при этом сообщил об ожиданиях сохранения добычи угля в 2025 году на уровне 2024 года. Бумаги "Эн+ Груп", очевидно, поддерживало возобновление роста цен на алюминий, которые в четверг стремились к достигнутому в ноябре пику с 2022 года 2 922 доллара за тонну", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения - бумаги "Магнита" (-1,43%), "Вуш Холдинга" (-0,98%), "Акрона" (-0,68%), "Соллерса" (-0,41%) и "Группы Позитив" (-0,22%). "В четверг ожидаем закрытие рынка в диапазоне 2 730 - 2 750 пунктов. Для дальнейшего роста и преодоления сопротивления на уровне 2 750 пунктов рынку определенно нужны будут более весомые поводы. Возможно, это станут позитивные итоги предстоящего этапа переговорного прогресса по украинскому конфликту. В противном случае индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2 650 - 2 750 пунктов", - считает Муштаков. Магомедов ожидает закрытия рынка в "зеленой" зоне.
сша
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/34/832853427_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_8fc3e3696d00a22d6c71fd77902b4eff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, рф, украина, дональд трамп, сергей цивилев, елена кожухова, мосбиржа, эн+ груп, финам
Рынок, Торги, Индексы, США, РФ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Сергей Цивилев, Елена Кожухова, Мосбиржа, Эн+ Груп, Финам
16:09 11.12.2025
 
Российский рынок акций растет во второй половине основной торговой сессии

Российский рынок акций продолжает расти во второй половине основной торговой сессии

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет во второй половине основной торговой сессии четверга, продолжая отыгрывать позитив в геополитике и недавние данные по инфляции, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.14 мск рос на 1,02%, до 2 748,53 пункта.
Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,08% - до 61,54 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи поднимается.., отыгрывая оптимизм вокруг заявлений президента США Дональда Трампа о возможном прогрессе в переговорах по Украине, а также публикацию статданных о замедлении инфляции в РФ. Позитивный фон сформировался, во-первых, благодаря новым комментариям Трампа: президент США подчеркнул, что на выходных в Европе могут пройти новые раунды переговоров с участием ключевых западных лидеров и выразил осторожный оптимизм относительно украинского урегулирования", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
"Сегодня индекс Мосбиржи отыгрывает позитивные данные по инфляции, что в преддверии заседания Банка России повышает вероятность продолжения снижения ключевой ставки. Все больше экспертов и участников рынка ожидают снижения ставки уже на 100 базисных пунктов", - делится Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
Инвесторы рассчитывают, что оживление переговорного процесса повысит шансы на постепенное снижение геополитических рисков, отметил он.
"Бенчмарк превысил порог 2 750 пунктов впервые за 1,5 месяца. В рубле продолжается негативная динамика. Нефтяные цены находятся ниже 62 доллара за баррель. Падение нефтяных котировок – неблагоприятный фактор для компаний отрасли, однако во многом он уже учтен в стоимости акций. Цены на нефть снижаются четыре месяца подряд из-за "навеса" предложения", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая".
В лидерах роста акции "Эн+ Груп" (+3,63%), "Мечела" (+3,59%), "Самолета" (+2,76%), префы "Ленэнерго" (+2,53%) и обыкновенные акции ОГК-2 (+2,38%).
"Акции "Мечела" не оставляют попыток восстановления от локальных минимумов. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сегодня при этом сообщил об ожиданиях сохранения добычи угля в 2025 году на уровне 2024 года. Бумаги "Эн+ Груп", очевидно, поддерживало возобновление роста цен на алюминий, которые в четверг стремились к достигнутому в ноябре пику с 2022 года 2 922 доллара за тонну", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В лидерах снижения - бумаги "Магнита" (-1,43%), "Вуш Холдинга" (-0,98%), "Акрона" (-0,68%), "Соллерса" (-0,41%) и "Группы Позитив" (-0,22%).
"В четверг ожидаем закрытие рынка в диапазоне 2 730 - 2 750 пунктов. Для дальнейшего роста и преодоления сопротивления на уровне 2 750 пунктов рынку определенно нужны будут более весомые поводы. Возможно, это станут позитивные итоги предстоящего этапа переговорного прогресса по украинскому конфликту. В противном случае индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2 650 - 2 750 пунктов", - считает Муштаков.
Магомедов ожидает закрытия рынка в "зеленой" зоне.
 
РынокТоргиИндексыСШАРФУКРАИНАДональд ТрампСергей ЦивилевЕлена КожуховаМосбиржаЭн+ ГрупФинам
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала