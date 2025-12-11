https://1prime.ru/20251211/rynok-865450571.html

Российские рынок акций за основную сессию четверга вырос на 1,04%

Российские рынок акций за основную сессию четверга вырос на 1,04% - 11.12.2025, ПРАЙМ

Российские рынок акций за основную сессию четверга вырос на 1,04%

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга повысился на 1,04%, следует из данных Московской биржи. | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T19:00+0300

2025-12-11T19:00+0300

2025-12-11T20:00+0300

экономика

акции

рынок

россия

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга повысился на 1,04%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,04%, до 2748,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,3%, до 1128,10 пункта, долларовый РТС упал на 0,8%, до 1091,47 пункта на фоне резкого роста официального курса доллара к рублю.

https://1prime.ru/20251211/frs-865429136.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, россия, мосбиржа, ртс