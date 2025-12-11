https://1prime.ru/20251211/rynok-865450571.html
Российские рынок акций за основную сессию четверга вырос на 1,04%
Российские рынок акций за основную сессию четверга вырос на 1,04% - 11.12.2025, ПРАЙМ
Российские рынок акций за основную сессию четверга вырос на 1,04%
Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга повысился на 1,04%, следует из данных Московской биржи. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T19:00+0300
2025-12-11T19:00+0300
2025-12-11T20:00+0300
экономика
акции
рынок
россия
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга повысился на 1,04%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,04%, до 2748,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,3%, до 1128,10 пункта, долларовый РТС упал на 0,8%, до 1091,47 пункта на фоне резкого роста официального курса доллара к рублю.
https://1prime.ru/20251211/frs-865429136.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акции, рынок, россия, мосбиржа, ртс
Экономика, Акции, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
Российские рынок акций за основную сессию четверга вырос на 1,04%
Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга повысился на 1,04%