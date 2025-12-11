https://1prime.ru/20251211/ryutte-865451492.html
Слова Рютте о "следующей цели" России вызвали ярость у журналиста
Слова Рютте о "следующей цели" России вызвали ярость у журналиста - 11.12.2025
Слова Рютте о "следующей цели" России вызвали ярость у журналиста
11.12.2025
2025-12-11T20:41+0300
2025-12-11T20:41+0300
2025-12-11T20:41+0300
россия
москва
украина
марк рютте
сергей лавров
владимир путин
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926686_0:11:3604:2038_1920x0_80_0_0_72916318aeb0f557509c7af0d7129b1f.jpg
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X назвал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о якобы собирающейся напасть на страны альянса России откровенной ложью."НАТО понимает, что их война на Украине проиграна, что американцам надоела эта афера и что само будущее НАТО находится под вопросом. Эта бесстыдная и безосновательная ложь — все, что осталось у главного поджигателя войны", — написал он.В четверг Марк Рютте призвал страны НАТО перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс представляет собой "следующую цель" России. Он также заявил, что Москва может быть готова применить военную силу против альянса в течение пяти лет.Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил 11 декабря, что у России нет агрессивных намерений по отношению к странам НАТО и ЕС, и она готова письменно зафиксировать такие гарантии.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Российский лидер указал на то, что западные политики регулярно пугают своё население вымышленной угрозой со стороны России, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
москва
украина
россия, москва, украина, марк рютте, сергей лавров, владимир путин, нато, ес
РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Марк Рютте, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, ЕС
Слова Рютте о "следующей цели" России вызвали ярость у журналиста
