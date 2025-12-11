Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251211/rzhd-865425974.html
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. РЖД на фоне появления проекта по посадке в поезд по QR-коду из сервиса "Госдоки" наравне с бумажным паспортом сообщили РИА Новости о рассмотрении такой опции. Минцифры РФ 5 декабря сообщило, что подготовлен проект изменений в постановление кабмина о введении опции посадки на междугородний автобус, поезд или самолет по паспорту через "Госуслуги" в виде QR-кода. В Минтрансе РФ РИА Новости сообщили, что в целом поддерживают эту инициативу. "Вместе с причастными структурами и ведомствами холдинг "РЖД" изучает возможность идентификации пассажиров при посадке в поезд с помощью двухмерного штрихового кода (QR-кода) из мобильного приложения ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг" как дополнительной опции", - сказали в свою очередь в РЖД. Там добавили, что в настоящее время посадка в поезд дальнего следования возможна только при предъявлении оригинала документа, по которому приобретался билет или нотариально заверенной копии, если речь идет о свидетельстве о рождении для ребенка младше 14 лет. Кабмин РФ определил случаи для применения россиянами QR-кода из сервиса "Госдоки" наравне с бумажным паспортом. Минцифры сообщало, что на первом этапе это будет, например, в магазинах, кино или при отправке посылок и отмечало, что сферы применения будут расширяться. В РЖД напомнили, что данное постановление пока не распространяется на транспорт.
07:16 11.12.2025 (обновлено: 07:34 11.12.2025)
 
РЖД рассматривают возможность посадки в поезд по QR-коду

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. РЖД на фоне появления проекта по посадке в поезд по QR-коду из сервиса "Госдоки" наравне с бумажным паспортом сообщили РИА Новости о рассмотрении такой опции.
Минцифры РФ 5 декабря сообщило, что подготовлен проект изменений в постановление кабмина о введении опции посадки на междугородний автобус, поезд или самолет по паспорту через "Госуслуги" в виде QR-кода. В Минтрансе РФ РИА Новости сообщили, что в целом поддерживают эту инициативу.
"Вместе с причастными структурами и ведомствами холдинг "РЖД" изучает возможность идентификации пассажиров при посадке в поезд с помощью двухмерного штрихового кода (QR-кода) из мобильного приложения ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг" как дополнительной опции", - сказали в свою очередь в РЖД.
Там добавили, что в настоящее время посадка в поезд дальнего следования возможна только при предъявлении оригинала документа, по которому приобретался билет или нотариально заверенной копии, если речь идет о свидетельстве о рождении для ребенка младше 14 лет.
Кабмин РФ определил случаи для применения россиянами QR-кода из сервиса "Госдоки" наравне с бумажным паспортом. Минцифры сообщало, что на первом этапе это будет, например, в магазинах, кино или при отправке посылок и отмечало, что сферы применения будут расширяться. В РЖД напомнили, что данное постановление пока не распространяется на транспорт.
 
