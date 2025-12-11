https://1prime.ru/20251211/serebro-865444813.html

Аналитики прогнозируют еще больший рост мировых цен на серебро

2025-12-11T15:34+0300

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро в следующем году в среднем будут достигать значений в 66 долларов за тройскую унцию, то есть ещё на 5% выше исторического рекорда, достигнутого ранее в четверг, следует из прогноза для РИА Новости старшего аналитика компании "Эйлер" Никанора Халина. Ранее в четверг стоимость металла впервые в истории превысила 63 доллара за унцию. "В 2026 году ждем 66 долларов на унцию в среднем", - ответил Халин на вопрос о предполагаемой стоимости серебра в мире в наступающем году. По его словам, недавний ценовой рекорд на драгметалл связан с сокращением отставания от золота. Историческое соотношение золота к серебру составляло 65 раз в среднем, а по состоянию на конец сентября оно было уже на уровне около 75 раз. "Во-вторых, цена серебра получает фундаментальную поддержку, поскольку, по нашим оценкам, рынок остается в дефиците в размере более 20% от спроса", - добавил аналитик. С начала года стоимость серебра выросла примерно в 2,1 раза - 31 декабря прошлого года на момент закрытия торгов цена металла составляла 29,242 доллара за унцию. С начала декабря цена увеличилась на 9%.

