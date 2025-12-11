Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики прогнозируют еще больший рост мировых цен на серебро - 11.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251211/serebro-865444813.html
Аналитики прогнозируют еще больший рост мировых цен на серебро
Аналитики прогнозируют еще больший рост мировых цен на серебро - 11.12.2025, ПРАЙМ
Аналитики прогнозируют еще больший рост мировых цен на серебро
Мировые цены на серебро в следующем году в среднем будут достигать значений в 66 долларов за тройскую унцию, то есть ещё на 5% выше исторического рекорда,... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T15:34+0300
2025-12-11T15:34+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_d23141b41527ab34054ad3e558b13b80.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро в следующем году в среднем будут достигать значений в 66 долларов за тройскую унцию, то есть ещё на 5% выше исторического рекорда, достигнутого ранее в четверг, следует из прогноза для РИА Новости старшего аналитика компании "Эйлер" Никанора Халина. Ранее в четверг стоимость металла впервые в истории превысила 63 доллара за унцию. "В 2026 году ждем 66 долларов на унцию в среднем", - ответил Халин на вопрос о предполагаемой стоимости серебра в мире в наступающем году. По его словам, недавний ценовой рекорд на драгметалл связан с сокращением отставания от золота. Историческое соотношение золота к серебру составляло 65 раз в среднем, а по состоянию на конец сентября оно было уже на уровне около 75 раз. "Во-вторых, цена серебра получает фундаментальную поддержку, поскольку, по нашим оценкам, рынок остается в дефиците в размере более 20% от спроса", - добавил аналитик. С начала года стоимость серебра выросла примерно в 2,1 раза - 31 декабря прошлого года на момент закрытия торгов цена металла составляла 29,242 доллара за унцию. С начала декабря цена увеличилась на 9%.
россия
РОССИЯ
15:34 11.12.2025
 
Аналитики прогнозируют еще больший рост мировых цен на серебро

Аналитик Халин: мировые цены на серебро в 2026 году побьют исторический рекорд

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСвежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро в следующем году в среднем будут достигать значений в 66 долларов за тройскую унцию, то есть ещё на 5% выше исторического рекорда, достигнутого ранее в четверг, следует из прогноза для РИА Новости старшего аналитика компании "Эйлер" Никанора Халина.
Ранее в четверг стоимость металла впервые в истории превысила 63 доллара за унцию.
"В 2026 году ждем 66 долларов на унцию в среднем", - ответил Халин на вопрос о предполагаемой стоимости серебра в мире в наступающем году.
По его словам, недавний ценовой рекорд на драгметалл связан с сокращением отставания от золота. Историческое соотношение золота к серебру составляло 65 раз в среднем, а по состоянию на конец сентября оно было уже на уровне около 75 раз.
"Во-вторых, цена серебра получает фундаментальную поддержку, поскольку, по нашим оценкам, рынок остается в дефиците в размере более 20% от спроса", - добавил аналитик.
С начала года стоимость серебра выросла примерно в 2,1 раза - 31 декабря прошлого года на момент закрытия торгов цена металла составляла 29,242 доллара за унцию. С начала декабря цена увеличилась на 9%.
 
РОССИЯ
 
 
