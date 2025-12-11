https://1prime.ru/20251211/sheremetevo-865421270.html

В Шереметьево несколько десятков рейсов задерживаются из-за ограничений

В Шереметьево несколько десятков рейсов задерживаются из-за ограничений - 11.12.2025, ПРАЙМ

В Шереметьево несколько десятков рейсов задерживаются из-за ограничений

Несколько десятков рейсов задерживаются на вылет или прибывают с опозданием в аэропорт "Шереметьево" из-за ограничений, следует из данных онлайн-табло на сайте... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T01:01+0300

2025-12-11T01:01+0300

2025-12-11T01:01+0300

бизнес

аэропорт шереметьево

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865421270.jpg?1765404101

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Несколько десятков рейсов задерживаются на вылет или прибывают с опозданием в аэропорт "Шереметьево" из-за ограничений, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта. Ранее в Росавиации сообщили, что в московском аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно данным на 00.35 мск, перенесен вылет 18 рейсов, с опозданием ожидаются 5 самолетов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэропорт шереметьево, росавиация