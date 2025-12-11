https://1prime.ru/20251211/sheremetevo-865421270.html
В Шереметьево несколько десятков рейсов задерживаются из-за ограничений
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Несколько десятков рейсов задерживаются на вылет или прибывают с опозданием в аэропорт "Шереметьево" из-за ограничений, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта.
Ранее в Росавиации сообщили, что в московском аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Согласно данным на 00.35 мск, перенесен вылет 18 рейсов, с опозданием ожидаются 5 самолетов.
