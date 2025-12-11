Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Шереметьево" задержали вылет 26 рейсов - 11.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251211/sheremetevo-865422971.html
В "Шереметьево" задержали вылет 26 рейсов
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Вылет 26 рейсов задержан в аэропорту "Шереметьево", 13 самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с действием временных ограничений, сообщили в воздушной гавани. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в московском аэропорту "Шереметьево" 13 декабря в 23.51 мск. "В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании корректируют расписание полетов... 13 рейсов ушли на запасные аэродромы, 26 рейсов задержано на вылет", - говорится в сообщении "Шереметьево". Там отмечается, что ситуация в пассажирских терминалах "Шереметьево" остается спокойной, пассажиры обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам.
03:35 11.12.2025
 
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Вылет 26 рейсов задержан в аэропорту "Шереметьево", 13 самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с действием временных ограничений, сообщили в воздушной гавани.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в московском аэропорту "Шереметьево" 13 декабря в 23.51 мск.
"В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании корректируют расписание полетов... 13 рейсов ушли на запасные аэродромы, 26 рейсов задержано на вылет", - говорится в сообщении "Шереметьево".
Там отмечается, что ситуация в пассажирских терминалах "Шереметьево" остается спокойной, пассажиры обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам.
 
